Huaycán: Policía desarticula banda dedicada a la venta de droga y captura a 4 presuntos integrantes

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional logró desarticular una presunta banda criminal dedicada a la comercialización de droga en Huaycán, en el distrito de Ate. Tras un trabajo de inteligencia, los agentes capturaron a cuatro personas que estarían involucradas en la distribución de estupefacientes en el paradero 14 de la calle Zeballos. Durante la intervención también se incautaron celulares, mototaxis y una importante cantidad de droga.

Capturan a vendedores de droga en Huaycán

Entre los detenidos figura Jefferson Bullón Calle, de 19 años, alias "Jeffrey", quien, según las investigaciones policiales, sería el líder de la organización. Junto a él fue capturada su pareja, Nicole Andrea Peña, de 20 años. Ambos serían los encargados de almacenar y abastecer la droga desde una vivienda utilizada como centro de operaciones.

De acuerdo con la Policía, la sustancia era entregada posteriormente a Víctor Encarnación Briceño, de 43 años, alias "Chato", y a Carlos Huangal Rivas, de 39 años, conocido como "Carlitos". Ellos se movilizaban en mototaxis para distribuir y vender la droga en distintos puntos de la zona.

El coronel Carlos Manuel Quinteros explicó que la captura fue posible gracias a un seguimiento previo que permitió identificar los movimientos de los sospechosos. "En el transporte público de mototaxis es que se hacía la distribución de droga. Es en esas circunstancias que han sido capturados, previo a un trabajo de inteligencia donde tenemos abundante evidencia de estos movimientos y posteriormente a la captura, se ha ubicado unas llaves con las cuales podemos acceder al domicilio, donde hemos podido encontrar una gran cantidad de droga", declaró para Exitosa.

Durante el operativo también se incautaron 185 paquetes de pasta básica de cocaína (PBC), cinco celulares y tres mototaxis. Además, se halló un vehículo blanco reportado como robado, el cual estaría vinculado al asesinato de un sujeto conocido como "Culebra", hecho que continúa bajo investigación.