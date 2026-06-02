Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este martes 2 de junio?

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La incertidumbre económica en el Perú persiste a menos de una semana de llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial de las elecciones. En este contexto, mantenerse informado sobre el precio del dólar y su tipo de cambio para la jornada de hoy, martes 2 de junio, te permitirá tomar decisiones informadas y evitar gastos notables en tu bolsillo.

Precio del dólar Sunat, hoy lunes 2 de junio

Ciudadanos peruanos e inversores extranjeros con negocios en el país se mantienen al tanto sobre el desempeño de la divisa estadounidense, cuyo valor se encuentra bajo presión desde el mes pasado debido a la disputa por la Presidencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

El proceso electoral en Perú es un factor clave para el comportamiento del dólar y lo es más durante una contienda polarizada. Por ese motivo, la ciudadanía en general se mantiene informada para saber si se trata o no de un buen momento para cambiar dólares a soles, y viceversa.

Si deseas conocer el precio del dólar para este 2 de junio, te recomendamos revisar el registro oficial de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT), entidad estatal que otorga valor legal al billete verde con fines tributarios y aduaneros.

En comparación con el primer día del mes, el dólar registra una baja en su valor de compra, que cerró con S/3.412, así como un alza en su valor de venta, que se situaba en S/3.417. En contraste con su desempeño durante mayo, se puede afirmar que el dólar se encuentra entre sus valores más bajos en lo que va del periodo electoral.

Tipo de cambio del dólar paralelo, HOY

Si deseas cuidar tu economía y aminorar los gastos que puedas obtener al vender o comprar dólares, se recomienda mantenerse al tanto de su tipo de cambio en el mercado paralelo o informal, que se rige por la ley de la oferta y la demanda dependiendo de la cantidad de divisas.

Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar paralelo este martes 2 de junio en el mercado cambiario peruano son los siguientes

Mercado paralelo: compra S/ 3.405 | Venta S/ 3.425

En síntesis, el dólar continúa en el mes de junio con una estabilidad sin precedentes a pesar de la incertidumbre política marcada por las elecciones presidenciales, registrando un tipo de cambio con sus niveles más bajos durante toda la etapa electoral.