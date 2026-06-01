Senamhi advierte descenso de la temperatura en la sierra centro y sur hasta los -14 °C para las próximas horas

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió el descenso de la temperatura nocturna en 13 regiones de la sierra centro y sur para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones del caso.

¿Dónde se reportará el fenómeno climatológico?

De acuerdo con lo reportado por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera que este fenómeno climatológico se haga presente entre la medianoche del martes 2 hasta las 11:59 p. m. del miércoles 3 de junio.

Según el Aviso Meteorológico N.º 212 del Senamhi, el descenso de la temperatura se registrará en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

En ese sentido, se esperan precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h; además, de escasa nubosidad, e incremento de la temperatura diurna.

Para el martes 2 de junio se prevén temperaturas mínimas próximas a -1° C y -6 ° C en zonas sobre los 3 200 m s. n. m., y valores entre 0°C y -12°C en áreas situadas por encima de los 4 000 m s. n. m. en la sierra sur.

Del mismo modo, miércoles 3 de junio se esperan temperaturas mínimas entre los 2 °C y 8 °C en localidades de la sierra centro por encima de los 2 500 m s. n. m., descendiendo a valores entre 1 °C y -4 °C sobre los 3 200 m s. n. m.; mientras que, en la sierra sur se reportarán temperaturas entre -1 °C y -8 °C por encima de los 3 200 m s. n. m., pudiendo alcanzar valores entre 0 °C y -14 °C en zonas ubicadas sobre los 4 000 m s. n. m.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 2 al 3 de junio, se espera el descenso de temperatura nocturna en la #Sierra.



✅ Este incremento estará acompañado de fuertes ráfagas.



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INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar frente a cualquier emergencia.