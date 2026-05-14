Vladimir Putin viajará a China "en breve": Kremlin da el anuncio en medio de visita de Donald Trump

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Kremlin, símbolo central del Gobierno de la Federación de Rusia, ha anunciado este jueves 14 de mayo que el presidente ruso, Vladímir Putin, viajará "en breve" a China. La visita del líder mundial se dará en medio de una reunión entre el mandatario chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Se puede decir que ya ha concluido la preparación de la visita, estamos dando las últimas pinceladas. Tendrá lugar en breve", expresó el portavoz del gobierno ruso, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa telefónica.

Presidente ruso coincidirá con Donald Trump en China

Según informan agencias internacionales de noticias, el viaje de Putin fue coordinado a mediados de abril por el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en el marco de una visita del líder ruso a Pekín, en donde fue recibido por Xi Jinping.

En mayo, el jefe del Kremlin adelantó que durante su visita al gigante asiático ambos países tienen previsto consolidar avances en materia de petróleo y gas, ámbito en el que Moscú pretende incrementar sus exportaciones a Pekín. "Estaré muy satisfecho si logramos ponerle punto y final durante la visita", dijo.

En su último encuentro mediante videollamada, Putin y Xi Jinping ratificaron su cooperación con los gobiernos de Venezuela y Cuba, y conversaron sobre la tensión en torno a Irán, en donde el gobierno estadounidense sostiene un prolongado conflicto bélico.

Donald Trump se reunió con Xi Jinping

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se encontraron en Beijing en una reunión que se ha extendido un poco más de dos horas y en donde se encontraban acompañados de sus respectivas delegaciones.

En la reunión, llevado a cabo en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing, el líder chino ha asegurado a su par estadounidense que "los intereses comunes de China y Estados Unidos superan sus diferencias". Al respecto, afirmó que espera que prevalezca una "relación constructiva, estratégica y estable".

En esa línea, subrayó que ambas naciones deben ser socias más no rivales para que juntas puedan alcanzar el éxito juntos, buscar la prosperidad común y forjar un camino correcto que se relacionen en esta nueva era.

En este contexto histórico, el Kremlin anunció que el presidente ruso, Vladimir Putin, viajará "en breve" a China para mantener una conversación en donde el sector energético será el eje central.