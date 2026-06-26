SJL: Policía captura a dos presuntos extorsionadores y traficantes de droga con armas, dinamita y celulares

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En San Juan de Lurigancho, la Policía Nacional ejecutó un operativo que permitió la captura de dos presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión y al tráfico ilícito de drogas. La intervención se realizó en un inmueble de la ampliación Nuevo Perú, como parte de acciones de inteligencia.

El operativo fue ejecutado por agentes del Departamento de Investigación Criminal 2, con apoyo de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT). Durante la intervención, los efectivos ingresaron al inmueble ubicado en la zona de Ampliación Nuevo Perú, donde lograron reducir y detener a los sospechosos sin registrar mayores incidentes.

Detenidos tenían armas y dinero

Los intervenidos fueron identificados como José Alamin Gaspar Salazar, de 41 años, y Geraldine Bertha Salazar, de 32 años. Ambos son investigados por su presunta participación en los delitos de tráfico ilícito de drogas, extorsión y contra la seguridad pública.

Durante el registro del inmueble, la Policía incautó dos armas de fuego, 18 cartuchos, cinco cartuchos de dinamita, 12 teléfonos celulares, dos tablets, una balanza, una libreta con anotaciones y presuntas notas extorsivas con dinero en efectivo.

Asimismo, fueron decomisados un automóvil y una motocicleta. De acuerdo con las investigaciones preliminares, esta organización criminal tendría influencia delictiva en el sector de Canto Chico, en San Juan de Lurigancho. Además, se informó que una de las armas sería de uso policial y habría sido robada en 2023.

Tras la intervención, los dos detenidos fueron trasladados a la Depincri de San Juan de Lurigancho, donde continúan las diligencias correspondientes para esclarecer su presunta participación en estos hechos, mientras la Policía evalúa nuevas líneas de investigación y se analizan posibles vínculos con otras redes criminales en la zona para identificar a más integrantes delictivas.

🔴🔵 SJL: Capturan a dos presuntos integrantes de una banda criminal con dinamita y armas en su poder.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/ZxDgGRhVrZ — Exitosa Noticias (@exitosape) June 26, 2026

Extorsionadores aterrorizan SJL

En el distrito de San Juan de Lurigancho, se vivieron momentos de pánico luego de que extorsionadores dejaran un artefacto explosivo y una nota amenazante en la puerta de una chatarrería ubicada en la cuadra cuatro de la avenida El Bosque. El hecho obligó a evacuar el local y alertar de inmediato a las autoridades policiales.

El incidente ocurrió cuando uno de los trabajadores salió del establecimiento y encontró un sobre amarillo colocado en la puerta del negocio. Al abrirlo, se percataron de que contenía material explosivo, por lo que todos los presentes salieron rápidamente del lugar y dieron aviso a la Policía Nacional del Perú para evitar una tragedia mayor.

Minutos después llegaron agentes de la Comisaría de Canto Rey, quienes acordonaron toda la zona para impedir el ingreso de curiosos y garantizar la seguridad. Posteriormente, se solicitó la presencia de la unidad especializada de desactivación de explosivos UDEX, encargada de verificar y neutralizar el material hallado.

Es así que, mientras en una parte de San Juan de Lurigancho la Policía lograba desarticular a presuntos integrantes de una red criminal con armas y explosivos, en otra zona del distrito se vivía un episodio de terror por una amenaza extorsiva con dinamita. Ambos hechos reflejan la persistente presencia del crimen organizado en SJL. Las autoridades continúan reforzando operativos.