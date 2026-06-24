PNP detiene a 18 personas en megaoperativo: Se dedicarían a extorsionar a transportistas

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un megaoperativo ejecutado en San Martín de Porres por representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional del Perú logró la captura de 18 personas vinculadas presuntamente a una organización criminal dedicada a la extorsión de transportistas.

Entre los detenidos figuran nueve ciudadanos venezolanos, mientras las autoridades continúan la búsqueda de otros implicados incluidos en el mandato judicial.

Fiscalía desarticula organización criminal

El fiscal Jorge Chávez Cotrina informó que la intervención responde a una investigación contra una red criminal que operaba en Lima Norte y el Callao mediante el cobro de cupos a empresas de transporte público.

"Estamos dando cumplimiento al mandato judicial. Nos han dado una orden de allanamiento, detención e incautación de objetos del delito...Se han detenido a 18 personas, entre ellos nueve venezolanos", declaró.

Asimismo, precisó que la disposición judicial comprende a un total de 25 investigados. "La policía continúa con la búsqueda del resto, porque el juez nos ha dado el mandato por 25 personas. Esperemos que en las próximas horas los ubiquen", añadió.

Una organización sin líder único

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades es la forma en que operaba esta presunta organización criminal. A diferencia de otras bandas delictivas, no existía una figura central que dirigiera todas las acciones.

"Nosotros estábamos acostumbrados a cuando interveníamos este tipo de organizaciones criminales que respondan a un líder. Esta organización se estructura en base a redes y en base a coordinadores", explicó Chávez Cotrina.

El fiscal detalló que los responsables de la organización distribuían funciones entre diversos coordinadores. "No hay un líder, pero hay coordinadores que ejecutan y desarrollan la estrategia de la extorsión", sostuvo, advirtiendo además que las estructuras criminales vienen modificando constantemente sus métodos para evitar ser detectadas.

Cobros diarios y vínculos con penales

Según las investigaciones, los integrantes de la red exigían pagos diarios a los transportistas para permitirles operar sin amenazas ni ataques. "Estaban cobrando 40 soles diarios a cada una de las unidades de transporte público. Estamos hablando de aproximadamente 180 unidades", señaló el fiscal.

Los pagos se realizaban mediante transferencias digitales y también de forma presencial. Durante el operativo también se ejecutó una requisa en un establecimiento penitenciario debido a posibles conexiones con internos.

"Siempre encontramos que hay algunos internos de los penales que también están vinculados a las organizaciones criminales. Y esta no ha sido la excepción", afirmó.

La intervención representa un importante golpe contra las redes de extorsión que afectan al transporte público en Lima. No obstante, las investigaciones continúan para identificar a todos los involucrados y determinar posibles nexos con otras organizaciones criminales que operan en la capital.