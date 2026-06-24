RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
En la Av. Argentina

Incendio en el Cercado de Lima: Fuego causa pánico dentro de galería cerca a la Plaza Unión

El siniestro se registró en un establecimiento de la avenida Argentina. La emergencia fue catalogada como código 2 y movilizó hasta 11 unidades de bomberos para controlar las llamas.

Incendio se registra en galería cerca a Plaza Unión.
Incendio se registra en galería cerca a Plaza Unión. (Composición Exitosa)

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/06/2026

Síguenos en Google News Google News

Un incendio de gran magnitud se produjo la tarde del 24 de junio en un establecimiento ubicado en la avenida Argentina, cerca de la Plaza Unión, en el Cercado de Lima. El siniestro generó una densa humareda que cubrió la zona y movilizó hasta 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, según los reportes.

Emergencia en el Centro de Lima

El fuego se inició alrededor de las 2:56 p. m. en el local identificado como Ferremarket, provocando un fuerte olor que afectó a transeúntes y vecinos de la zona. Las autoridades catalogaron inicialmente el siniestro como código 1, pero debido a la magnitud de las llamas se elevó a código 2, lo que implicó la movilización de más unidades y recursos.

Emergencia controlada

A las 3:22 p. m., el parte oficial indicó que la emergencia había sido controlada, aunque se mantuvieron labores de enfriamiento y verificación para evitar que el fuego se reavivara. Los propietarios del predio recibieron recomendaciones de seguridad para prevenir futuros incidentes.

El incendio generó alarma en una zona de alto tránsito y actividad comercial. Testigos reportaron que la humareda era visible desde varios puntos de la ciudad y que el olor se extendió por cuadras cercanas. Aunque no se han reportado víctimas hasta el momento, la magnitud del despliegue evidencia la gravedad inicial del siniestro.

Aeropuerto Jorge Chávez: Sistema de navegación satelital ya opera con total normalidad
Lee también

Aeropuerto Jorge Chávez: Sistema de navegación satelital ya opera con total normalidad

Reporte del incendio - (Cuerpo General de Bomberos)
Reporte del incendio - (Cuerpo General de Bomberos)

Noticia en desarrollo...

Emergencia en Cusco: 80 estudiantes sufrieron intoxicación masiva tras consumir fármacos sin supervisión médica
Lee también

Emergencia en Cusco: 80 estudiantes sufrieron intoxicación masiva tras consumir fármacos sin supervisión médica

Temas relacionados #emergencia Bomberos Cercado de Lima Código 2 incendio Plaza Unión

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA