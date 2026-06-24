Incendio en el Cercado de Lima: Fuego causa pánico dentro de galería cerca a la Plaza Unión

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de gran magnitud se produjo la tarde del 24 de junio en un establecimiento ubicado en la avenida Argentina, cerca de la Plaza Unión, en el Cercado de Lima. El siniestro generó una densa humareda que cubrió la zona y movilizó hasta 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, según los reportes.

Emergencia en el Centro de Lima

El fuego se inició alrededor de las 2:56 p. m. en el local identificado como Ferremarket, provocando un fuerte olor que afectó a transeúntes y vecinos de la zona. Las autoridades catalogaron inicialmente el siniestro como código 1, pero debido a la magnitud de las llamas se elevó a código 2, lo que implicó la movilización de más unidades y recursos.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un fuerte incendio se registra en un inmueble ubicado en la avenida Argentina, a la altura de la Plaza Unión. Unidades del Cuerpo General de Bomberos se encuentran atendiendo la emergencia.



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Emergencia controlada

A las 3:22 p. m., el parte oficial indicó que la emergencia había sido controlada, aunque se mantuvieron labores de enfriamiento y verificación para evitar que el fuego se reavivara. Los propietarios del predio recibieron recomendaciones de seguridad para prevenir futuros incidentes.

El incendio generó alarma en una zona de alto tránsito y actividad comercial. Testigos reportaron que la humareda era visible desde varios puntos de la ciudad y que el olor se extendió por cuadras cercanas. Aunque no se han reportado víctimas hasta el momento, la magnitud del despliegue evidencia la gravedad inicial del siniestro.

Reporte del incendio - (Cuerpo General de Bomberos)

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