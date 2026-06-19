Mininter garantiza investigaciones por muerte de menor en comisaría de Manchay: "Caiga quien caiga"

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un lamentable hecho ha generado la indignación de los miles de ciudadanos que viven en la zona de Manchay. Y es que hace días atrás, un adolescente de solo 17 años perdió la vida en extrañas circunstancias luego de haber permanecido detenido al interior de la comisaría de Manchay.

De inmediato, los padres de este menor de edad acusaron directamente a los agentes de la Policía Nacional del Perú de ser responsable de esta extraña muerte. Incluso, el papá indicó que los efectivos lo habrían maltratado en reiteradas ocasiones mientras se encontraba al interior de esta dependencia policial.

Caiga quien caiga

A propósito de este lamentable caso, el ministro del Interior, José Zapata anunció que las investigaciones para esclarecer el hecho ya se vienen realizando de manera transparente e imparcial. En diálogo con Exitosa, el titular Mininter aseguró que ha conversado con los padres de este menor dándole su total compromiso de que los efectivos que sean encontrados responsables serán severamente sancionados.

"Como padre y como ministro del Interior reitero nuestras sentidas condolencias la familia. Yo he conversado con los padres en la sede del Mininter y nos hemos comprometido a que la investigación tenga que ser imparcial, caiga quien caiga en este tipo de situaciones. Son dos líneas de trabajo de investigación que se están realizando", indicó.

Según indicó y por indicación del Ministerio Público, las indagaciones recayeron en la Depincri de Manchay. Sin embargo, Zapata Morante señaló que a raíz de la cotidianidad de la comisaria de Manchay y de esta dependencia, se optó por modificar esta indicación dándole la encargatura de las investigaciones a la División de Homicidios de la PNP.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el ministro del Interior, José Zapata, aseguró que vienen realizando investigaciones imparciales tras la muerte de un menor de 17 años en la comisaría de Manchay. El titular del Mininter garantizó que se aplicarán sanciones... pic.twitter.com/GcYykqDRSm — Exitosa Noticias (@exitosape) June 19, 2026

"Estamos garantizando y comprometiéndonos a la transparencia. Si bien es cierto el Ministerio Público dispuso que la Depincri de la zona lleve a cabo las investigaciones, hoy en día esas indagaciones, por la especialidad y cercanía entre ambas dependencias, las investigaciones las está llevando a cabo la División de Homicidios", añadió.

Inspectoría General PNP abre proceso administrativo

Y a la par del proceso penal iniciado por la Fiscalía, la PNP también ha tomado las medidas necesarias señalando que la Inspectoría General abrió un proceso administrativo. De acuerdo a lo que expresó, las sanciones para estos agentes podrían ir desde la suspensión temporal hasta el retiro definitivo, en caso de ser encontrados responsables.

En resumen, el ministro del Interior, José Zapata, aseguró que se realizarán las investigaciones necesarias tras la lamentable muerte de un adolescente que estuvo detenido en la comisaría de Manchay.