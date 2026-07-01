Los Olivos: Bus de empresa 'Emmanuel' es atacado a balazos y evalúan suspender sus operaciones

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus interprovincial de la empresa Emmanuel fue atacado a balazos cuando trasladaba a cerca de 20 pasajeros con destino a Huaral, en el distrito de Los Olivos. El atentado, que no dejó heridos, ha encendido las alarmas entre los transportistas, mientras las autoridades investigan un presunto caso de extorsión y la empresa analiza suspender temporalmente sus operaciones.

El ataque ocurrió a la altura del óvalo Infanta, en la Panamericana Norte, cuando la unidad permanecía detenida debido a la intensa congestión vehicular. En ese momento, un sujeto que se desplazaba en una motocicleta abrió fuego contra el vehículo, generando momentos de pánico entre los pasajeros y el conductor, quienes lograron salir ilesos pese a la violencia del atentado.

El chofer relató cómo ocurrió el ataque y aseguró que logró evitar una tragedia gracias a que el tráfico comenzó a avanzar. "Yo estaba haciendo el trayecto de Lima hacia Huaral, a la altura del óvalo Infanta, vi una moto lineal y el conductor empezó a disparar al bus. Gracias a Dios no me llegó a caer (las balas). Al momento que el carro que estaba delante mío avanzó, yo también avancé, porque si no me movía, me caía la bala. El conductor era un flaco con casaca y casco blanco y era una sola persona", expresó.

Es el segundo ataque a la empresa

Tras el atentado, el conductor dio aviso inmediato a la Central de Emergencias de la Policía Nacional. Agentes llegaron al lugar y confirmaron que ninguno de los aproximadamente 20 pasajeros resultó herido. Posteriormente, todos fueron trasladados a otra unidad enviada por la empresa para que pudieran continuar su viaje con destino a Huaral.

El chofer también aseguró que, minutos después del ataque, volvió a observar la misma motocicleta circulando por la zona, lo que hace presumir que el atacante regresó al lugar tras perpetrar los disparos. Este detalle forma parte de las diligencias que ahora realizan los investigadores para identificar al responsable del atentado.

Las autoridades no consideran este hecho como un incidente aislado. Hace aproximadamente un mes, un jalador de pasajeros de la empresa Emmanuel resultó herido de bala durante otro ataque armado contra la agencia de la compañía, ubicada en el sector Previ, en el distrito de Independencia. La reiteración de estos hechos ha fortalecido la hipótesis de un posible caso de extorsión.

🔴🔵 Los Olivos: Bus de la empresa interprovincial Emmanuel es atacado a balazos en plena ruta y con pasajeros a bordo.



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La unidad baleada fue trasladada a la comisaría de Santa Luzmila, donde peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido. Los investigadores buscan determinar la trayectoria de los disparos y recopilar otras evidencias que permitan identificar al responsable.

Mientras tanto, directivos y conductores de Emmanuel mantienen una reunión para evaluar la suspensión temporal de sus operaciones tras este segundo atentado en poco más de un mes. Aunque las autoridades no descartan que el caso esté relacionado con el cobro de cupos por parte de bandas criminales, los conductores afirman que hasta el momento no han recibido amenazas ni conocen de exigencias económicas dirigidas a la empresa.