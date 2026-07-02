San Juan de Miraflores: Chofer de transporte público fallece tras resultar herido durante intervención policial

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de San Juan de Miraflores, una intervención policial por una presunta infracción de tránsito finalizó en tragedia luego de que un chofer de transporte público falleció tras recibir un impacto de bala por un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Conductor pierde la vida en intervención policial

De acuerdo a testigos del hecho, el conductor de la cúster de la Línea D manejaba a gran velocidad poniendo en riesgo la vida de los pasajeros y transeúntes con sus maniobras temerarias. El incidente se habría iniciado en la intersección de la avenida César Canevaro con la calle Los Eucaliptos.

Según información preliminar, un suboficial de primera PNP, integrante de la unidad de las Águilas Negras, interceptó al chofer identificado como Lizandro José Arellano Quintana, tras presuntamente haber ignorado la luz roja del semáforo.

Acto seguido, el agente policial le solicitó sus documentos de identidad y conducción, sin embargo, el trabajador del sector transporte refirió que los portaba en formato físico por lo que procedió a mostrar imágenes de su documentación y cédula que guardó en su dispositivo móvil.

Posteriormente, se suscitó un clima de tensión tras destarse una ofuscada discusión entre el policía y el conductor del vehículo, escena la cual quedó grabada por una pasajera que viajaba acompañada de su hijo.

Desesperada fuga acaba en choque

Trascendió que la cobradora de la unida de transporte público habría agredido físicamente al integrante de la Policía Nacional del Perú y que el chofer manejó intentando escapara por lo que el suboficial abrió fuego contra el hombre hiriéndolo en el muslo izquierdo.

El chofer afectado intentó escapar perdiendo el control de la cúster terminando por impactar contra un vehículo de color blanco que se encontraba estacionado. Producto de esta colisión se vieron afectadas dos personas que dialogaban en la vereda, la luna del parabrisas cayó destrozada. El conductor de 24 años y de nacionalidad venezolana fue trasladado a una clínica cercana a la que llegó sin vida.

Efectivo PNP permanece en libertad

Ahora, el bus permanece en Exteriores del Departamento de Investigación Criminal. Un equipo de Exitosa accedió al parte policial y constató que el efectivo de la PNP que está involucrado en este caso se encuentra en libertad.

Como vemos, en San Juan de Miraflores, el conductor de una cúster de la Línea D falleció tras recibir un impacto de bala por parte de un agente de la Policía Nacional durante una intervención. La víctima habría estado manejando a gran velocidad poniendo en riesgo la vida de los pasajeros que transportaba y de los transeúntes