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SMP: Estudiante de mecánica muere tras fatal accidente entre motocicleta y tráiler en la Vía Evitamiento

El estudiante de mecánica perdió la vida tras quedar atrapado bajo un tráiler en la avenida Evitamiento. Familiares denuncian que el conductor habría intentado escapar del lugar.

Estudiante muere en accidente entre motocicleta y tráiler
Estudiante muere en accidente entre motocicleta y tráiler (Composición Exitosa)

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/06/2026

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Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un joven motociclista durante la madrugada en el distrito de San Martín de Porres. La víctima falleció tras chocar contra un tráiler cuando circulaba por la avenida Evitamiento, con dirección al sur, a la altura del puente Porvenir. Sus familiares exigen que el caso sea investigado.

La víctima fue identificada como Estéfano León, un estudiante de mecánica de 18 años que regresaba a su vivienda a bordo de su motocicleta. Por causas que aún son materia de investigación, terminó incrustado entre las llantas de un tráiler, falleciendo de manera instantánea debido a la gravedad del impacto.

Conductor del tráiler se quiso fugar

Familiares del joven llegaron al lugar poco después del accidente y denunciaron que el conductor del vehículo pesado habría intentado abandonar la escena. Un transeúnte también cuestionó su accionar. "El atropello ha ocurrido cuando el tráiler ha agarrado a la motocicleta. Entonces por qué el tráiler está más allá, se quiso dar a la fuga. Ha debido al menos parar, auxiliarlo", expresó.

Hasta la zona acudieron agentes de la Policía Nacional y serenos del distrito para resguardar el lugar mientras esperaban la llegada de los peritos encargados del levantamiento del cuerpo. La familia pidió que las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

"Quiero que lo levanten de aquí porque es una vía donde están pasando varios tráileres, casi le pasa un tráiler de nuevo encima. No pueden cerrar la vía porque sabemos que están pasando los carros y también investiguen al señor, cómo se va a ir a la fuga así. Ya está intervenido y lo están llevando a la comisaría", expresó un familiar del fallecido.7

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Como consecuencia del accidente, uno de los carriles de la avenida Evitamiento permaneció restringido, mientras dos continuaron habilitados para el tránsito vehicular. La Policía continuará con las diligencias para determinar las circunstancias del choque y establecer si el conductor del tráiler tuvo responsabilidad en la muerte del joven estudiante.

Es así que, este fatal accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan diariamente los motociclistas en vías de alto tránsito como la avenida Evitamiento, donde circulan constantemente vehículos de carga pesada. Mientras las investigaciones avanzan para determinar las responsabilidades, la familia de la víctima espera que las cámaras de seguridad y las pericias policiales permitan esclarecer lo ocurrido y que el caso no quede impune.

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