Actualidad
Conectividad para todos

SpaceX invertiría cerca de mil millones de soles en internet satelital de alta velocidad en zonas rurales del Perú

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció el interés de la multinacional SpaceX en desarrollar infraestructura de comunicaciones para ampliar el acceso a internet en las regiones más vulnerables del país.

SpaceX invertiría cerca de mil millones de soles en internet satelital de alta v (MTC)

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/10/2025

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la multinacional SpaceX, representada por su director Stephen Nelson, manifestó su interés en invertir aproximadamente mil millones de soles en el Perú para implementar servicios de internet satelital de alta velocidad.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Comunicaciones, Carlo de los Santos, quien destacó la relevancia de esta propuesta que beneficiará especialmente a las zonas más vulnerables donde no existe cobertura de telefonía móvil.

Según explicó el funcionario, la materialización de este proyecto impulsará la economía digital y el desarrollo social, al garantizar el acceso equitativo a internet y transformar la vida de millones de peruanos que viven en las áreas más alejadas del país.

Infraestructura satelital para cerrar la brecha digital

De los Santos detalló que el interés de SpaceX se centra en el despliegue de infraestructura de comunicaciones, conocidas como gateways, ubicadas en puntos estratégicos del territorio nacional.

A través de una constelación de miles de satélites en órbita baja, la compañía buscará ofrecer internet de banda ancha y alta velocidad en comunidades remotas o sin cobertura móvil. Esta tecnología permitirá reducir la brecha digital y fomentar nuevas oportunidades educativas, laborales y productivas.

El viceministro resaltó que esta colaboración con el sector privado fortalece la estrategia del Estado para garantizar conectividad universal y promover la inclusión digital. Asimismo, reiteró el compromiso del MTC de brindar un entorno favorable a las inversiones tecnológicas.

MTC impulsa un entorno favorable para la inversión tecnológica

Durante la reunión, Stephen Nelson, representante de SpaceX, reconoció que las acciones del MTC han sido decisivas para despertar el interés de empresas internacionales. Subrayó la importancia de las estrategias de expansión de conectividad, la creación de mesas técnicas y la simplificación regulatoria que facilita el ingreso de nuevos operadores.

En esta línea, el MTC viene actualizando el espectro radioeléctrico y habilitando nuevas bandas de frecuencia con el fin de modernizar los servicios satelitales y atraer inversión en tecnología de última generación.

"El Perú opera actualmente con las bandas Ka y Ku para servicios satelitales, por lo que la inclusión de nuevas bandas permitirá ofrecer conectividad de alta velocidad y mantener un marco técnico y legal competitivo", concluyó Carlo de los Santos La Serna.

Con esta iniciativa, el MTC reafirma su objetivo de garantizar acceso equitativo a la conectividad digital, impulsando la transformación tecnológica del país y el desarrollo sostenible de sus comunidades más apartadas.

