Armonía 10 realizó concierto con chalecos antibalas: Agrupación tomó la medida tras ataque a Agua Marina

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La última balacera que sufrió la agrupación Agua Marina ha puesto en alerta a otras similares y por tal motivo, han buscado resguardar la integridad de sus integrantes. En el último concierto de Armonía 10, los miembros del grupo tuvieron que salir al escenario con chalecos antibalas, para evitar ser víctimas de un ataque.

Chalecos antibalas debajo de sus casacas

En la presentación realizada el último sábado 11 de octubre en Chosica, los cantantes y músicos de la orquesta realizaron su show con una peculiaridad que los asistentes notaron. Un abultamiento homogéneo en el torso de los artistas, evidenció que se trataba de chalecos antibalas debajo de sus casacas.

🚨 Todos los integrantes de Armonía 10 se presentaron con chalecos antibalas en la serenata de aniversario de Lurigancho-Chosica, en la noche del sabado 11 de octubre.

Fuente: FB Chosica te pone. pic.twitter.com/iVbcHBXU8H — Levi Rey (@levirey) October 12, 2025

Además de esto, la seguridad privada del grupo realizó un despliegue tanto en el escenario, como en los alrededores del mismo. Esto para vigilar a cualquier persona que tuviera la intención de atacar con armas y repetir un episodio similar al ocurrido con Agua Marina el pasado 8 de este mes.

Pese a que el ataque que sufrieron los integrantes de la agrupación musical de Sechura puso en alerta a sus colegas, Armonía 10 decidió no suspender sus conciertos programados. No obstante, esto demuestra que han tenido que reforzar la seguridad de sus integrantes ante posibles actos extorsivos.

Armonía 10 avisó que contaba con estos chalecos

Giuseppe Horna, uno de los vocalistas de la orquesta piurana, mencionó días atrás en Exitosa, que ellos habían adquirido esta protección luego del asesinato de su cantante, Paul Flores, en marzo del 2025.

"La empresa Armonía 10 cuenta con chalecos antibalas. Ya nosotros vamos tomando las medidas preventivas para este tipo de conciertos. A penas nos enteramos ayer fue algo traumático por volver a saber que otra agrupación está pasando por este tipo de situaciones. Los peruanos ya estamos cansados, hartos de esta inseguridad", indicó Horna.

Cabe recordar que la orquesta Agua Marina fue blanco de un ataque con arma de fuego el miércoles 8 de octubre, mientras realizaba una presentación en el Círculo Militar de Chorrillos. La balacera fue realizada aparentemente con una mini uzi, y la ráfaga de disparos terminó hiriendo a cinco personas, entre las que se encontraron cuatro cantantes y un comerciante.

De esta forma, la agrupación de cumbia Armonía 10, realizó un concierto en Chosica en el que se apreció a sus integrantes llevando chalecos antibalas debajo de sus casacas. Esta medida la adoptaron tras el ataque contra Agua Marina.