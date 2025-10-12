Presidente José Jerí encabezó tradicional cambio de guardia en Palacio de Gobierno

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí lideró la ceremonia de cambio de guardia, que se realiza cada domingo en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

Continúan sus actividades

El mandatario lideró este domingo 12 de octubre la solemne ceremonia del Cambio de Guardia en el patio de honor de Palacio de Gobierno, una de las actividades protocolares más emblemáticas que se realiza en la sede del Ejecutivo.

La actividad cívico-militar se llevó a cabo puntualmente a partir del mediodía, marcando el primer fin de semana del mandatario provisional al frente del país. Jerí presidió el acto que simboliza la continuidad de las funciones de la Jefatura de Estado, tras la vacancia de Dina Boluarte.

La ceremonia del relevo de la guardia, que se realiza tradicionalmente en el espacio del Ejecutivo, transcurrió con la solemnidad acostumbrada, a pesar del contexto de transición política que atraviesa el país.

Este breve acto público se constituye como una de las primeras apariciones protocolares de Jerí en un evento que congrega regularmente a ciudadanos y turistas. Cabe señalar que, en esta oportunidad la actividad contó con la presentación de la compañía de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

"El presidente de la República del Perú, José Jerí Oré, presidió el tradicional relevo de cambio de guardia, con la presentación de la compañía histórica de la Fuerza Aérea del Perú, actividad que se realiza cada domingo en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno", informó la cuenta oficial de X de la Presidencia del Perú.

El presidente de la República del Perú, José Jerí Oré, presidió el tradicional relevo de cambio de guardia, con la presentación de la compañía histórica de la Fuerza Aérea del Perú, actividad que se realiza cada domingo en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. pic.twitter.com/P7LAXNzNFR — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 12, 2025

Jerí acudió a zona de incendio

Horas más tarde, el mandatario acudió por segunda noche consecutiva a la zona afectada por el incendio en Pamplona Alta en San Juan de Miraflores. Un siniestro que dejó decenas de familias damnificadas.

Esta vez, Jerí inspeccionó las carpas, baños portátiles y el almacén con víveres para los afectados, asimismo, dialogó con los ciudadanos que le pidieron mayor apoyo, así como mayor seguridad y le solicitaron no olvidarlos.

Acompañado del Comandante General de la Policía Nacional, Óscar Arriola; el embajador de China, Song Yang; la congresista Ana Zegarra y el representante de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, el presidente José Jerí recorrió la loza Virgen del Buen Pazo, en donde hay carpas para los damnificados.

En ese sentido el presidente Jerí continúa con sus actividades, liderando la ceremonia de cambio de guardia realizada en Patio de Honor de Palacio de Gobierno.