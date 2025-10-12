Incendio en SJM: Ministerio de Vivienda anuncia entrega de bonos para familias que perdieron sus viviendas

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Continúan las acciones del Estado para atender lo más pronto posible a las familias damnificadas del megaincendio suscitado en Pamplona, San Juan de Miraflores, tal como lo indicó anoche el propio presidente José Jerí, durante su inspección al sector "Virgen del Buen Paso".

En ese sentido, desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) no solo se han hecho presentes con maquinaria pesada para apoyar en las labores de remoción de escombros, también anunciaron una importante ayuda para los damnificados del siniestro que recién hoy pudo ser extinguido en su totalidad.

Declaratoria de emergencia y bonos para familias afectadas

A través de su cuenta oficial de "X" (Twitter), la cartera que todavía lidera Francisco Whittembury Talledo, anunció la declaratoria de emergencia en el lugar de los hechos (Av. Centenario), la cual deberá hacerse oficial mediante un decreto supremo en el Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, comunicó que se activará el programa "Bono de Arrendamiento de Viviendas para Emergencias (BAE)", para que las familias cuyas viviendas resulten inhabitables a consecuencia del incendio en el distrito de Lima Sur.

De acuerdo a los primeros informes reportados, son entre 80 a 100 viviendas afectadas producto de la propagación del fuego que empezó al promediar las 5:50 p. m. del sábado 11 de octubre, dejando aproximadamente más de 300 damnificados, entre los que se encuentran 13 personas atendidas por personal médico, de los cuales tres fueron trasladados al Hospital María Auxiliadora.

Más sobre el Bono de Arrendamiento de Viviendas para Emergencias

Según el portal institucional del MVCS, el Bono de Arrendamiento de Viviendas para Emergencias (BAE) es un programa de apoyo económico que otorga el Estado a las familias que perdieron sus viviendas a consecuencia de fenómenos naturales, como, inundaciones, huaicos o terremotos.

Del mismo modo, se acceden a dicha estrategia las familias que han perdido sus viviendas a consecuencia de un desastre en situaciones de emergencia y lo requisitos para ser parte del plan son los siguientes:

Estar empadronado por la municipalidad distrital.

por la municipalidad distrital. Vivienda calificada como colapsada e inhabitable .

e . Ser dueño de la vivienda, no inquilino ni guardián.

de la vivienda, no inquilino ni guardián. Ningún miembro de la familia debe tener otra vivienda en la misma región.

El valor que se entrega a través del bono BAE es de 500 soles por un período mensual de hasta dos años. Es importante precisar que, el RENIEC anunció que enviará un equipo a la zona de desastre para que "de manera gratuita y prioritaria" entreguen los documentos de identidad a las personas afectadas.

El Estado continúa desarrollando estrategias desde todos los sectores para apoyar en este difícil momento que les toca atravesar a cientos de personas que residen en San Juan de Miraflores.