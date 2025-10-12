Alcalde de Pataz desde la Plaza San Martín: "Apenas me lo permitan, iré a visitar al expresidente Pedro Castillo"

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En su denominada 'Marcha de Sacrificio' que lideró el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, y que culminó en la Plaza San Martín, tuvo un discurso de la autoridad edil previo a su encuentro con el presidente José Jerí. Frente a sus seguidores, anunció que visitará al expresidente Pedro Castillo en prisión.

Visita al expresidente

Delante de las personas que lo acompañaron hasta el Centro Histórico de Lima, el burgomaestre manifestó que acudirá al penal de máxima seguridad de Barbadillo, para encontrarse con el exmandatario que fue vacado en diciembre del 2022 por intentar dar un golpe de Estado.

"Hoy anuncio en esta plaza que apenas me den el espacio y me permitan visitarlo, voy a ir a saludarlo a nuestro expresidente que lo eligió el pueblo, señores", manifestó Carlos Mariños.

El alcalde de Pataz descartó además, que vaya a presentarse a las próximas elecciones generales para el cargo de presidente de la República. Esto porque no cumple con un requisito que establece la ley electoral para que esto pueda darse.

"Requisito indispensable para postular a la presidencia de la República es estar afiliado a un partido político. Y yo no estoy afiliado a ningún partido político, que quede claro, señores. Por lo tanto, queda descartado que postule a la presidencia este año 2026, señores", sostuvo.

Reclamo contra el Estado

Carlos Mariños ha venido reclamando un abandono del Estado a su localidad, por tal motivo realizó esta marcha que duró 48 días hasta la capital peruana. Una de sus exigencias era ser escuchado por el presidente de la República, lo que finalmente consiguió tras la postura dialogante que mostró José Jerí.

"Si no quisieran instalar la mesa de diálogo y no permiten una mesa de diálogo de amplia base donde estén todos los sectores y no quieran firmar el pacto social, yo mismo visitaré todas las regiones y me levantaré con mi pueblo y en menos de 48 horas que se vayan todos, y cuando digo todos, se incluye a los alcaldes", sentenció.

Es preciso señalar que en horas de la tarde del domingo 12 de octubre, la autoridad patazina ingresó a Palacio de gobierno para sostener una reunión con el actual mandatario.

Con esto, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, anunció en el discurso que dio en la Plaza San Martín que visitará al expresidente Pedro Castillo, actualmente recluido de forma preventiva en el penal de Barbadillo. Esto lo manifestó antes de verse con el presidente José Jerí.