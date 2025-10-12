Incendio en Pamplona Alta: Presidente José Jerí visita zona afectada por siniestro

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por segunda noche consecutiva, el presidente José Jerí visitó la zona afectada por el incendio registrado en la zona de Pamplona Alta en San Juan de Miraflores.

Visita a familias damnificada s

Acompañado del Comandante General de la Policía Nacional, Óscar Arriola; el embajador de China, Song Yang; la congresista Ana Zegarra y el representante de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, el presidente José Jerí recorrió la loza Virgen del Buen Pazo, en donde hay carpas para los damnificados.

Durante el recorrido el mandatario inspeccionó el estado de las familias alojadas en las carpas proporcionadas para su protección, además, entregó algunos víveres, revisó los baños portátiles instalados para el uso de los ciudadanos y el almacén.

Los vecinos afectados aprovecharon para solicitarle mayor seguridad, agradecerle el apoyo que hasta el momento se ha brindado y expresarle las necesidades que aún necesitan cubrir.

#EnVivo #MesaDePrensa



Presidente José Jerí visita zona afectada por incendio en Pamplona Alta.



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/pwOKzp6Vi4 — Canal N (@canalN_) October 13, 2025

Fiscalía dio inicio a diligencias preliminares

El Ministerio Público informó que han dado inicio a las diligencias preliminares ante el incendio que afectó a decenas de viviendas en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. A través de la Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores, se realizó una inspección técnica-criminalística del lugar siniestrado para hallar las causas.

La fiscal provincial Iris Alvarado Cuestas lidera el equipo que viene realizando la investigación, ella fue la encargada de verificar los daños materiales, tras la remoción de escombros, e informó que no hubo pérdidas humanas.

Tras el voraz incendio que arrasó con decenas de viviendas en Pamplona alta, muchas familias quedaron a la intemperie, sin nada que vestir, alimentos o abrigo. Por ello algunos vecinos del distrito llegaron para preparar un desayuno solidario y llevaron donaciones para los damnificados.

"Nadie está libre de nada, por eso estoy poniendo un granito de arena para todos los vecinos de acá del barrio. He preparado avena con leche, pancito y huevo sancochado, para todas las personas que están pasando un momento tan difícil. Nadie está libre, hoy por ellos, mañana por nosotros", contó una vecina.

En ese sentido, los residentes de la zona, hicieron un llamado a la ciudadanía donar ropa, frazadas, comida y demás en beneficio de aquellos que lo perdieron todo, quienes se encuentran, en su mayoría, aguardando en carpas ubicadas en la losa Virgen del Buen Pazo.

Cabe señalar que hay moradores que también solicitan apoyo para las mascotas que han resultado con quemaduras, perdidos y sin alimento adecuado tras el incendio catalogado de código 3.

En este contexto de pérdida, el presidente José Jerí, volvió por segunda noche consecutiva a la zona afectada por el siniestro para oír a los pobladores afectados e inspeccionar la atención que reciben.