MTC anunció la instalación de 16,000 cámaras para buses de transporte público

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Durante la última conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el ministro de Transportes, César Sandoval, anunció que desde su cartera se la obtención de 16, 000 cámaras serán instaladas en 8,500 buses de transporte público.

16,000 cámaras serían instaladas

En medio del contexto de la lucha contra el crimen, el titular del MTC indicó que se han concluido con los informes técnicos que llevarán a la obtención de 16,000 cámaras para Lima Metropolitana.

"El día de ayer se ha concluido con los informes técnicos y hoy la ATU ya debe haber emitido la resolución para hacer la adquisición de las 16,000 cámaras que van a ser colocados en 8,500 buses a nivel de Lima Metropolitano"

El trabajo se ha dado junto a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo que inició el proceso de adquisición a fines de abril. Con la adquisición de estos mecanismos se daría un paso en la lucha contra el crimen.

Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Malaver, hizo una intervención donde comentó que la adquisición de estas cámaras se daban en el marco de una respuesta de "corto y mediano plazo" por parte del gobierno. Además, indicó que los registros de las cámaras estarían en manos de su cartera.

"En un futuro, unos seis meses, que nosotros hemos anunciado en enero la implementación del sistema de videovigilancia con una base de datos y eso también van a estar conectado a esa base de datos dependiente del Ministerio del Interior en la Policía Nacional", indicó Malaver.

Reunión con gremio de transportes este jueves

El ministro Sandoval confirmó que este jueves 9 de octubre se llevará a cabo una reunión junto a representantes del gremio de transportes en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para continuar con las estrategias en contra del crimen.

El anunció de esta reunión fue adelantada para este jueves por el pedido de parte del gremio de transportes que buscan celeridad en las mejoras políticas para combatir la extorsión. De esta manera, la reunión se llevará a cabo a las 8:30 a.m..