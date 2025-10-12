Incendio en Pamplona Alta: Fiscalía inicia diligencias preliminares para hallar causas del siniestro

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público informó que han dado inicio a las diligencias preliminares ante el incendio que afectó a decenas de viviendas en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores.

Fiscalía investiga causas del incendio

A través de la Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores, se realizó una inspección técnica-criminalística del lugar siniestrado para hallar las causas.

La fiscal provincial Iris Alvarado Cuestas lidera el equipo que viene realizando la investigación, ella fue la encargada de verificar los daños materiales, tras la remoción de escombros, e informó que no hubo pérdidas humanas.

Decenas de familia quedaron damnificadas

Tras el voraz incendio que arrasó con decenas de viviendas en Pamplona alta, muchas familias quedaron a la intemperie, sin nada que vestir, alimentos o abrigo. Por ello algunos vecinos del distrito llegaron para preparar un desayuno solidario y llevaron donaciones para los damnificados.

"Nadie está libre de nada, por eso estoy poniendo un granito de arena para todos los vecinos de acá del barrio. He preparado avena con leche, pancito y huevo sancochado, para todas las personas que están pasando un momento tan difícil. Nadie está libre, hoy por ellos, mañana por nosotros", contó una vecina.

En ese sentido, los residentes de la zona, hicieron un llamado a la ciudadanía donar ropa, frazadas, comida y demás en beneficio de aquellos que lo perdieron todo, quienes se encuentran, en su mayoría, aguardando en carpas ubicadas en la losa Virgen del Buen Pazo.

Cabe señalar que hay moradores que también solicitan apoyo para las mascotas que han resultado con quemaduras, perdidos y sin alimento adecuado tras el incendio catalogado de código 3.

Hasta el lugar de los hechos llegó el propio presidente José Jerí, para conocer cómo iba la atención al siniestro que terminó por controlarse en horas de la noche del sábado 11 de octubre. Junto a él se hicieron presentes el expremier Eduardo Aran y miembros de su gabinete.

Actualmente, personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entregó frazadas para que los damnificados que no accedieron a una carpa tengan abrigo. En este contexto, la Fiscalía anunció que inició las investigaciones preliminares para hallar las causas del incendio.