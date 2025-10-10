Serie 500: MTC propone numeración exclusiva para identificar llamadas SPAM, comerciales y delictivas

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de identificar las llamadas SPAM e incluso de índole delictivas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso a disposición de la ciudadanía el proyecto de decreto supremo que aprueba la norma sobre la numeración especial para identificar llamadas de información comercial y/o publicitaria.

En ese sentido, la entidad propone como alternativa de lucha contra la inseguridad ciudadana la numeración telefónica exclusiva (500) para la realización de llamadas destinadas a brindar información comercial y/o publicitaria.

Detalles de la propuesta

De acuerdo con lo informado por el MTC en sus plataformas oficiales, con esta medida, los usuarios de telefonía móvil podrán reconocer "con mayor facilidad" cuándo una comunicación se trata de publicidad, fortaleciendo la protección frente a las llamadas no deseadas o spam,

De esta manera, busca evitar "confusiones" en los titulares de los aparatos telefónicos entre las llamadas personales o corporativos de uso cotidiano con la implementación del prefijo 500. En esa línea, el proyecto de norma también prohíbe "el uso de cualquier otra numeración distinta a la serie 500 para este tipo de comunicaciones".

"Entre las principales disposiciones del proyecto figuran la adecuada habilitación y configuración de la serie 500 en las redes de las empresas operadoras, la presentación íntegra de la numeración asignada en el dispositivo del usuario final, el uso de la serie de numeración por parte de proveedores exclusivamente para realizar llamadas con fines comerciales y/o publicitarios, así como, el régimen fiscalizador y sancionador de las obligaciones contempladas en el proyecto de norma", menciona el MTC.

¿Cómo presentar los aportes?

Es importante señalar que, el proyecto de decreto supremo se encuentra disponible en el portal institucional del MTC (www.gob.pe/mtc), a fin de que la ciudadanía, así como entidades públicas y privadas, puedan revisarlo y enviar sus aportes, sugerencias u observaciones.

En esa línea, las personas interesadas en presentar sus opiniones tienen plazo hasta este martes 14 de octubre para "perfeccionar" la propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Los comentarios podrán remitirse a través de la mesa de partes virtual del MTC (https://mpv.mtc.gob.pe/) o la mesa de partes física (Jr. Zorritos 1203 - Lima) o también al correo electrónico: [email protected].

Desde el MTC menciona que con esta propuesta, el Perú se alinea a las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de numeración para la identificación de llamadas con fines comerciales y/o publicitarios, permitiendo su avance hacia un "ecosistema de telecomunicaciones" más seguro, confiable y respetuoso de los derechos de los usuarios.