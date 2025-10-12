¡Atención! Senamhi advierte lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva para las próximas horas

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva centro y sur del Perú para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Desde cuándo se registrarán las lluvias?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera en la presencia de este fenómeno climatológico desde la medianoche del lunes 13 hasta las 11:59 p.m. del martes 14 de octubre en las regiones de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

📢#Aviso #Senamhi #Minam Del 13 al 14 de octubre se presentarán lluvias en la selva.



✅Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento



📲https://t.co/rcoEVKTwZk pic.twitter.com/fwBLggmVA4 — Senamhi (@Senamhiperu) October 12, 2025

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 359, de fecha sábado 11 de octubre del presente mes, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

En ese sentido, para el lunes 13 de octubre se prevén acumulados de lluvia alrededor de 38 mm/día en la selva norte, valores próximos a 45 mm/día en la selva central y valores cercanos a los 55 mm/día en selva sur.

Mientras que, para el martes 14 de octubre se esperan también acumulados de lluvia alrededor de 40 mm/día en la selva norte, 42 mm/día en la selva central y valores aproximados a los 50 mm/día en selva sur.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país.