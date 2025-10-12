SJM: MINSA atendió a más de 100 personas afectadas tras incendio ocurrido en Pamplona Alta

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El incendio que devastó parte del sector Virgen del Buen Paso, en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), dejó a varias personas afectadas tanto en lo físico como material. Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) llegó hasta el lugar del siniestro y en el transcurso del día atendió a más de 100 personas.

Más de seis afecciones registradas

A través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur, se le brindó atención médica inmediata a más de 100 personas que sufrieron los estragos del fuego y el humo. Entre las afecciones presentadas se registraron problemas respiratorios, náuseas, vómitos, lesiones en la piel, contusiones, cefaleas y traumatismos múltiples, entre otros.

El Minsa informó que su equipo de respuesta rápida, junto a brigadistas médicos y personal de emergencia, gestionaron garantías. Estas constaron en que niños, madres gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas tengan una atención continua y prioritaria. La posta médica de esta localidad ofrece atención médica permanente.

Módulo del Minsa instalado en pamplona tras el incendio ocurrido el ultimo sábado.

Además se ha instalado un hospital itinerante conformado por cuatro brigadas especializadas en primeros auxilios, salud mental, enfermería y epidemiología, para reforzar la capacidad de respuesta en el lugar.

Desde el inicio del incendio, el Minsa desplazó a las unidades médicas con personal especializado de los distritos de Chorrillos, San Luis, Barranco, Surco, Jesús María y San Juan de Lurigancho. Este despliegue buscó atender las primeras afecciones que presentaron los vecinos de este sector de San Juan de Miraflores.

Más de 100 profesionales de la salud en la zona

Conforme a lo difundido por este ministerio, más de 100 profesionales de la salud participan en estas acciones, recorriendo las zonas afectadas para identificar nuevas necesidades. También se han colocado módulos de lavado de manos y movilizó tres ambulancias para trasladas a cualquier paciente que requiera atención.

La Diris Lima Sur reafirmó su compromiso de salvaguardar la salud y el bienestar de la ciudadanía de la zona sur de Lima. Por tal motivo, seguirá desplegando todos los esfuerzos necesarios para atender a las familias afectadas por esta emergencia.

Así, el Minsa anunció que atendió a más de 100 personas afectadas producto del fuerte incendió que se registró el último sábado 11 de octubre en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores (SJM). Para ello, dispuso del traslado de más de 100 profesionales de la salud de seis distintos distritos de la capital.