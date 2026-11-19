19/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de su visita oficial a China, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi se reunió con el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, en la ciudad de Shenzhen, como parte de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

En la previa, la jefa de Estado sostuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, donde descataron la solidez económica del Perú, considerada capaz de garantizar el fomento de la inversión privada en nuestro país.

¡Impulso a las exportaciones peruanas hacia Hong Kong! En APEC 2026, la presidenta Keiko Fujimori se reunió en Shenzhen con John Lee, jefe ejecutivo de Hong Kong. Ambos dialogaron sobre cómo aprovechar el tratado de libre comercio, vigente desde el 1 de septiembre, para que más empresas peruanas exporten productos agroindustriales y pesqueros, y ofrezcan sus servicios en ese mercado. La mandataria también resaltó que una prioridad de su Gobierno es avanzar en el acuerdo de promoción y protección de inversiones entre ambas economías. November 19, 2026

TLC vigente permitirá diversificar la oferta exportable peruana

De acuerdo con lo informado por la Presidencia de la República, la mandataria planteó aprovechar el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambas economías para diversificar la oferta exportable peruana, especialmente en productos agroindustriales, pesqueros y servicios.

En ese sentido, Fujimori Higuchi resaltó que una prioridad de su Gobierno es avanzar el acuerdo de promoción y protección de inversiones entre ambas economías, el cual entró en vigencia el pasado 1 de septiembre.

Cabe señalar que Hong Kong es el sexto destino asiático de las exportaciones no tradicionales peruanas. En 2025, el intercambio comercial bilateral alcanzó los US$ 269,2 millones, de los cuales US$ 237,3 millones correspondieron a exportaciones peruanas y US$ 31,9 millones a importaciones, lo que representó un superávit de US$ 205,4 millones a favor de nuestro país.

Durante ese periodo, cerca del 60 % de los envíos nacionales correspondió a productos no tradicionales, principalmente agropecuarios, entre los que destacaron los arándanos, las uvas y las paltas. El resto estuvo compuesto, sobre todo, por oro.

¿Cómo sigue la agenda de la presidenta en Asia?

Según la agenda oficial de la presidenta de la república, este jueves 19 de noviembre también sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.

Posteriormente, las 5:25 p. m. partirá de Shenzhen con destino a Tokio, donde tiene previsto llegar a las 10:00 p. m. al Aeropuerto de Haneda para reunirse el día de mañana, 20 de noviembre, con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Del mismo modo, se reunirá con el presidente (chairman) de Keidanren, Yoshinobu Tsutsui, a las 5:00 p. m. participará de una reunión con el diputado Yasutoshi Nishimura. Media hora después tendrá un cónclave con Yohei Sasakawa, de la Nippon Foundation. A las 6:00 p. m. se reunirá con la diputada Yuko Obuchi. Finalmente, a las 10:55 p. m. la mandataria partirá del Aeropuerto de Haneda hacia a Perú.

De esta manera, la presidenta Keiko Fujimori continúa llevando a cabo una serie de reuniones del más alto nivel en el continente asiático, a fin de generar mayores inversiones para el Perú.