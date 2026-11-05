Municipalidad de Lima desplegará 1000 agentes y más de 1000 cámaras ante visita del papa León XIV

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, encabezó la presentación del Plan Operativo Interinstitucional que se ejecutará ante la próxima visita del papa León XIV, con el objetivo de garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la atención de emergencias durante las actividades programadas en la capital.

MML participará en Plan Operativo Interinstitucional

Según informó la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de sus redes sociales, el operativo contempla el despliegue de alrededor de 1000 agentes municipales, quienes reforzarán las labores de vigilancia y apoyo en puntos de la ciudad. El plan también contará con más de 1000 cámaras de videovigilancia, que permitirán fortalecer el monitoreo y facilitar la respuesta ante cualquier incidente.

La comuna precisó que estas acciones se desarrollarán en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las instituciones competentes. La articulación entre las entidades busca mantener el orden, brindar protección a los asistentes y atender situaciones que requieran intervención de los equipos de emergencia.

#PapaLeonXIV | El alcalde de Lima, @Renzo_Reggiardo, encabezó la presentación del Plan Operativo Interinstitucional ante la próxima visita del santo padre. Desplegaremos alrededor de 1000 agentes municipales que reforzarán la vigilancia con más de 1000 cámaras de videovigilancia, en coordinación con la #PNP y las instituciones competentes, para garantizar el orden, la seguridad y la atención de emergencias. — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 5, 2026

La presentación del plan fue encabezada por el alcalde de Lima, quien estuvo acompañado por representantes de las instituciones vinculadas al despliegue de seguridad. Durante la actividad se dieron a conocer los componentes de la estrategia municipal, centrada en la vigilancia preventiva y el trabajo conjunto entre las autoridades.

Agentes y cámaras de seguridad

El uso de las cámaras permitirá supervisar espacios y contribuir a la identificación de situaciones que puedan afectar el desarrollo de las actividades relacionadas con la visita papal. A su vez, el personal municipal tendrá labores de apoyo en campo, de acuerdo con la planificación establecida por las entidades participantes.

La Municipalidad de Lima señaló que el operativo busca garantizar condiciones para la ciudadanía y para las personas que participen en las actividades previstas por la llegada del pontífice. La presencia de agentes y el monitoreo mediante videovigilancia formarán parte de las medidas destinadas a prevenir incidentes y facilitar la atención de eventualidades.

Aunque el anuncio detalla la cantidad aproximada de agentes y cámaras que serán desplegados, no precisa los puntos específicos donde se concentrará el personal, las fechas y horarios de cada intervención ni las vías que podrían presentar restricciones al tránsito, aspectos que se podrán detallar en los próximos días.

Finalmente, la Municipalidad de Lima informó que el plan de seguridad se ejecutará de manera coordinada con las autoridades correspondientes para garantizar el orden durante la visita del papa León XIV. En ese contexto, la comuna desplegará agentes y cámaras de videovigilancia.