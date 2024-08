Susana Saldaña denuncia que Gobierno incumple con ley del 40% a favor de mypes: "Hablamos de S/ 15 mil millones"

En diálogo con Exitosa, la presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra, Susana Saldaña, informó que las entidades estatales no está cumpliendo con destinar al menos el 40% de sus presupuestos en compras a las mypes nacionales que se dedican al ámbito textil.

Saldaña criticó que, durante el mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte no hizo ninguna mención del cumplimiento de la Ley 31578, misma que establece que las empresas estatales deben destinar "no menos del 40%" de sus compras en bienes a las mypes del país. Ello con el fin de la reactivación económica.

Señaló que la referida 'ley del 40%' permitiría que ingrese un presupuesto adicional de "15 mil millones de soles", lo que permitiría que se cree más trabajos. No obstante, como no se está regulando que dicha norma se cumpla, se están "dejando de reactivar 100 mil mypes" y se está "dejando de crear un millón de puestos de trabajos".

Por si fuera poco, se presume que estaría beneficiando a empresas que ni siquiera son mypes y que comercializan productos importados o ilegales.

"Al no cumplir la ley, se le sigue dando la oportunidad a gente que ni siquiera es mype, que no produce, que compra y vende, que va y terceriza, que le paga a las mypes lo que se le da la gana. Eso nos ha llamado la atención porque la presidenta no ha hecho ninguna mención de que la ley deba cumplirse", declaró.