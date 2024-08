Plataformas digitales pagarán impuestos: ¿Aumentarán el costo de Netflix?

Tras la disposición del Gobierno de aplicar impuestos a las plataformas digitales como Netflix o Amazon Prime, advirtieron que el servicio podría encarecer, es decir, aumentar en sus costos.

Esto en consecuencia del Decreto Legislativo N.º 1623 publicado el 4 de agosto, el cual dispuso que los streaming con domicilio extranjero pagarán, a partir de octubre, el 18% del Impuesto General a la Venta (IGV).

Para el profesor de profesor de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, lo determinado por el Gobierno recaerá en el consumidor final, pero en todo caso todo dependerá del usuario, asegurando que podría haber una disminución en el número de suscriptores.

No obstante, ayudará a saber si es que realmente necesitan de todas estas plataformas, por ejemplo, hay quienes tienen más de dos cuentas, sin embargo, no las usan todas.

"Es muy probable que este impuesto se traslade al consumidor final, quizás no todo, pero puede ser una parte, lo que encarecerá el servicio. (...) Hay personas que tienen tres, cuatro, cinco o más plataformas, pero no las usan todas. Entonces, es importante analizar cuáles se ajustan a mis preferencias y mantener aquellas que realmente me interesan. Se trata de una optimización del servicio", sostuvo.