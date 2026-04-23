Suspensión de la Beca del Bicentenario afecta a jóvenes aceptados para estudiar en el extranjero

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cientos de jóvenes peruanos que fueron admitidos en instituciones de gran prestigio en el extranjero se encuentran en la incertidumbre ante falta de información oficial sobre la continuidad de la Beca Generación del Bicentenario, enfrentando la posibilidad de no poder iniciar sus estudios.

Incertidumbre por la Beca Generación del Bicentenario

Jóvenes profesionales que con mucho esfuerzo e inversión fueron admitidos para cursar estudios de maestría o doctorado en prestigiosas universidades de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y otros países atraviesan una situación de incertidumbre por no tener detalles ni un cronograma oficial sobre la Beca Generación del Bicentenario.

En un pronunciamiento, los jóvenes señalan que el Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos (PRONABEC), organismo dependiente del Ministerio de Educación (Minedu), no les brindan una respuesta acerca de si en sus casos procederá o no la beca.

La preocupación de los postulantes a la Beca Bicentenario se debe a que estos se encuentran con plazos muy cortos para asegurar una vacante en las universidades extranjeras y porque ya han invertido tiempo y dinero en el proceso de admisión.

"La planeación que los jóvenes estamos teniendo se ve muy afectada", sostuvo Piero Alejandro Fernández, un postulante a la Beca Bicentenario del Pronabec, en el programa Epicentro.

Exministro de Educación se pronuncia

A través de su cuenta de Twitter, el extitular del Minedu, Ricardo Cuenca, precisó que ha podido recopilar numerosos testimonios de los postulantes a la Beca Generación del Bicentenario y conocer cada caso en particular

Sobre las becas Generación del Bicentenario. Agradezco la información que jóvenes interesados en esta beca me han hecho llegar. Va un hilo con algunos los puntos centrales.

Adelanto que el Ejecutivo y el Congreso han dado la espalda a la educación superior. — Ricardo Cuenca (@richicuenca) April 23, 2026

En su mensaje, precisa que Pronabec, citando un documento de dicha entidad, no ha dispuesto una convocatoria para este 2026, debido a que el programa se encuentra en "reingeniería" con el presupuesto asignado y se está priorizando únicamente la permanencia de los becarios continuadores.

"Como consecuencia del proceso de reingeniería, dispuesta por la Resolución Ministerial N°106-2026-MINEDU, no se tiene programada la aprobación de nuevas convocatorias de ningún tipo de becas, debido a que se está priorizando la sostenibilidad presupuestal de becarios continuadores, esto es, de quienes ya tienen adjudicada una beca", se lee en un documento del Pronabec.

Si bien indicó que existen "gestiones institucionales en marcha", es "probable que no suceda nada". En ese sentido, cuestionó las decisiones adoptadas por el Ejecutivo y el Congreso de no asignar un presupuesto suficiente para la educación de los jóvenes.

En conclusión, cientos de jóvenes que fueron admitidos por universidades en el extranjero se encuentran en la incertidumbre ante la falta de información específica sobre la Beca Generación Bicentenario.