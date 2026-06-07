Juntos por el Perú espera que si gana Sánchez, Fujimori acuda a "felicitarlo", afirma Alejandro Salas

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la tensión por los resultados ajustados de la segunda vuelta presidencial, Alejandro Salas, miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú, lanzó un mensaje que busca marcar la pauta de la convivencia democrática.

En diálogo con Exitosa, aseguró que espera que, si Roberto Sánchez resulta electo presidente, Keiko Fujimori acuda personalmente al local partidario de JPP para reconocer el resultado y felicitarlo.

"Si a Roberto Sánchez lo ungen como Presidente de la República, yo espero ver a Keiko Fujimori ir al local de campaña de Roberto Sánchez para darle la mano y felicitarlo", señaló Salas, subrayando que el país necesita gestos de respeto institucional en un escenario de polarización.

El integrante del equipo técnico también fue consultado sobre la postura que tomaría Juntos por el Perú si el resultado favorece a Fujimori. En ese caso, aseguró que Sánchez actuaría con la misma coherencia que exige a su rival.

"Creo que el país está en un momento de saber aceptar los resultados. Si gana Keiko, ella tiene que entender que el 50% del país no la quiere. Va a ser un gobierno sumamente observado, complicado y complejo si pretende imponer con autoritarismo los intereses solamente para ella, su bancada y los lobbys que suelen hacer", reflexionó.

Fujimori y Sánchez respetarán resultados

Las palabras de Salas se suman a un debate que ambos candidatos ya habían abordado en entrevistas recientes. Tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez declararon que respetarán los resultados oficiales de la segunda vuelta.

Fujimori aseguró que será respetuosa de la voluntad popular, mientras que Sánchez reafirmó que "la democracia se respeta" y que reconocerá el desenlace, aunque con la vigilancia de sus 90 mil personeros desplegados en todo el país.

🔴🔵La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguro que reconocerá los resultados de la segunda vuelta presidencial en caso salga ganador Roberto Sánchez. pic.twitter.com/S5drekvUEd — Exitosa Noticias (@exitosape) June 5, 2026

Memoria electoral

El llamado de Salas cobra fuerza al recordar lo ocurrido en el 2021, cuando la diferencia mínima entre Fujimori y Pedro Castillo derivó en semanas de tensión y cuestionamientos al proceso electoral. En ese contexto, la insistencia actual en aceptar los resultados busca evitar que se repita un escenario de incertidumbre y confrontación.

La exhortación de Alejandro Salas apunta a consolidar un compromiso democrático de ambos bandos: aceptar el resultado, sea cual sea, y dar señales de respeto institucional.

Mientras Fujimori y Sánchez ya han manifestado públicamente que reconocerán el desenlace, la propuesta de un gesto presencial de felicitación busca reforzar la idea de que la política peruana necesita símbolos de reconciliación y madurez democrática. En un país marcado por la desconfianza y la polarización, la aceptación del resultado será clave para la gobernabilidad en los próximos años.