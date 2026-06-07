Elecciones 2026: Ciudadano es capturado tras intentar votar suplantando identidad

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras un gran despliegue de vigilancia ciudadana y control electoral, las autoridades capturaron a Jhoan Pisco Sinti en la provincia de San Martín. El sujeto fue sorprendido en flagrancia mientras intentaba emitir un voto ilegal , hecho que fue denunciado de inmediato por los miembros de mesa en el centro de votación.

Acciones legales del Ministerio Público

La Fiscalía Provincial Penal de La Banda de Shilcayo inició las diligencias luego de la detención del falso votante. El delegado del Ministerio Público acudió al lugar para recabar las pruebas necesarias, incluyendo el acta electoral y las declaraciones de los miembros de mesa.

Según la Fiscalía, el delito de suplantación de identidad atenta gravemente contra la integridad del proceso democrático. Por ello, se procedió con el levantamiento del acta fiscal correspondiente, buscando asegurar que se respeten todos los procedimientos legales para formalizar la denuncia hacia Pisco Sinti.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Provincial Penal de La Banda de Shilcayo (San Martín) intervino al ciudadano Jhoan A. Pisco Sinti en la I. E. Cleofé Arévalo Del Águila por la presunta comisión del delito de suplantación de identidad. El intervenido habría intentado ejercer el voto... pic.twitter.com/qFpzGvptBI — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 7, 2026

Tras la advertencia del jefe de mesa, el detenido fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias de ley, bajo la estricta supervisión del fiscal de turno. Es importante determinar si existen otros implicados en este intento de suplantación, luego de evaluar las evidencias halladas en la intervención del aula.

Por ello, la Fiscalía reafirmó su compromiso transparentemente ante la segunda vuelta en San Martín. El detenido afrontaría un proceso penal que derive una pena privativa de libertad, sanción rigurosa tras el delito electoral.

El impacto del delito de suplantación

La suplantación de identidad en procesos electorales constituye una grave infracción que vulnera el ejercicio libre y legítimo del sufragio. Al intentar usurpar la voluntad de un elector real, el infractor atenta contra la transparencia del sistema democrático y la confianza de toda la ciudadanía organizada.

Este ilícito penal se configura cuando una persona, mediante engaño, asume la identidad de otra para acceder a un beneficio o derecho que no le corresponde. En el ámbito electoral, esta acción busca alterar artificialmente los resultados, desafiando la autenticidad que debe caracterizar a cada mesa.

El Código Penal peruano sanciona estas conductas con el fin de proteger la legitimidad del padrón electoral. La intervención rápida de las autoridades impide que la voluntad popular sea distorsionada, garantizando que cada voto emitido corresponda estrictamente a la identidad de quien fue debidamente acreditado para sufragar.

La rápida actuación en el centro de votación demuestra la eficacia de los mecanismos de control electoral frente a conductas ilícitas. La firme respuesta de la Fiscalía subraya que cualquier intento de fraude es castigado con rigor, preservando la integridad del proceso democrático en el país.