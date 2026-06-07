Ate Vitarte: Desarticulan a "Las Ratas de la Inmaculada" tras patrullaje preventivo en Estado de Emergencia

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Tras una intervención estratégica ejecutada durante la madrugada en Ate Vitarte, la Policía Nacional del Perú logró dar golpe a la banda delictiva denominada "Las Ratas de la Inmaculada". El operativo permitió la captura de dos sujetos que portaban armamento ilegal, municiones y sustancias ilícitas en pleno Estado de Emergencia nacional.

Desarrollo de la intervención policial

La operación ocurrió a las 04:15 horas cerca del grass sintético La Inmaculada, donde los oficiales patrullaban. Al notar actitud sospechosa en dos individuos, procedieron con su identificación. Uno vestía pantalón negro y sandalias, mientras el otro usaba ropa camuflada y zapatillas blancas.

Durante el registro personal, los efectivos hallaron un revólver de cañón corto con cinta aislante negra y signos de oxidación, careciendo de numeración visible. Además, se encontraron seis municiones sin percutir y dos bolsas con presunto King Size ocultas en la vestimenta.

El hallazgo del arma y los estupefacientes motivó el traslado inmediato a la comisaría, donde se inició el protocolo de cadena de custodia. Esta acción preventiva busca garantizar la seguridad en zonas críticas del distrito, evitando posibles actos ilícitos mayores mediante una respuesta policial rápida.

Antecedentes y situación legal

Al verificar los documentos, se llegó a confirmar que Yuri Gómez (41) tenía una requisitoria vigente por el delito de omisión a la asistencia familiar. Por su parte, Henrry Rodríguez P. (18) se encuentra bajo custodia por la posesión del arma de fuego y los estupefacientes.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para continuar con las investigaciones de ley. Las autoridades realizarán pericias balísticas y análisis químicos de la sustancia incautada. Este resultado refuerza las acciones de vigilancia en la jurisdicción bajo el actual marco de emergencia vigente.

Para asegurar el debido proceso, la policía ha mantenido a ambos sujetos bajo estricta vigilancia mientras el Ministerio Público coordina las diligencias complementarias. La labor policial busca reducir los índices de inseguridad en Ate, fortaleciendo el control territorial contra las bandas criminales organizadas.

La desarticulación de esta peligrosa banda en el Estado de Emergencia en Ate, las autoridades lograron retirar arma de fuego ilegal y sustancias prohibidas de las calles con mucho éxito. Esta intervención por flagrancia delictiva demuestra el compromiso en la lucha contra la inseguridad.