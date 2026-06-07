Línea 1 del Metro aumentará sus viajes partir de este lunes 8 de junio, anuncia la ATU

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció una nueva programación de viajes en la Línea 1 del Metro de Lima y Callao orientada a reducir los tiempos de espera en estaciones y mejorar la calidad del servicio. La medida entrará en vigencia el lunes 8 de junio y se extenderá hasta fines de septiembre.

ATU anuncia más viajes para la Línea 1 del Metro

Según un comunicado de la entidad, la programación amplía la frecuencia de trenes en todos los días de la semana.

De lunes a viernes, el número de viajes subirá de 495 a 520, es decir, 25 servicios adicionales, con intervalos de paso de entre 4 y 5 minutos en hora valle.

Los sábados, la cifra pasará de 470 a 496 viajes —26 adicionales—, con intervalos de entre 3,5 y 4,7 minutos según el horario. Los domingos se incorporarán 16 viajes más, elevando el total de 254 a 270, con intervalos de entre 6 y 11 minutos.

La medida apunta específicamente a reforzar el servicio durante la denominada hora valle, franja en la que la demanda es intermedia y los tiempos de espera suelen extenderse.

Las franjas beneficiadas son: de lunes a viernes, de 9:27 a. m. a 4:33 p. m. y de 8:12 p. m. a 9:12 p. m.; los sábados, de 7:05 a. m. a 9:47 p. m.; y los domingos, de 11:04 a. m. a 10:00 p. m.

Línea 1 del Metro de Lima seguirá operando por cinco años más

La Línea 1 del Metro de Lima es el principal sistema de transporte masivo sobre rieles de la capital y conecta los distritos de Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho. Con más de 300.000 pasajeros diarios en promedio, optimizar su frecuencia tiene impacto directo en la movilidad urbana de miles de limeños.

Cabe destacar que este servicio de transporte masivo ha sido renovado operaciones hasta el año 2031. Con esta medida, la Línea 1 del Metro asegura la continuidad del servicio a los usuarios y anuncia futuras inversiones que beneficiarán los tiempos de los pasajeros.

La operación que permite la renovación para los siguientes 5 años fue ejecutada entre dos importantes instituciones enfocadas en el transporte público.

En conclusión, la ATU anunció una nueva programación en la Línea 1 del Metro de Lima que incrementará el número de viajes diarios para reducir el tiempo de espera.