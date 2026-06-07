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Embajador de EE.UU asistió a local de votación para supervisar el proceso electoral

Con la finalidad de garantizar un correcto proceso electoral, Bernie Navarro, embajador de EE.UU se asistió a local de votación a supervisar el desarrollo de las votaciones.

Embajador de EE.UU supervisó el proceso electoral
Embajador de EE.UU supervisó el proceso electoral (Difusión)

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/06/2026

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El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, instó a la ciudadanía a participar activamente en la segunda vuelta presidencial y resaltó la importancia de fortalecer la democracia a través del voto. Sus declaraciones fueron brindadas mientras su misión de supervisar como observador internacional del proceso electoral en el país.

Supervisación en local de votación

Desde los exteriores del colegio Melitón Carvajal, ubicado en el distrito de Lince, el diplomático Bernie Navarro destacó que la jornada electoral representa un momento decisivo para el país y pidió a los ciudadanos acudir a las urnas para ejercer su derecho al sufragio.

"Muy contento de estar aquí observando las elecciones, estoy honrado de ser un observador internacional en el proceso, para Estados Unidos está claro que la autodeterminación del pueblo del Perú es para el pueblo del Perú", indicó.

En ese sentido, la autoridad que desarrolla sus funciones en el territorio nacional comentó que es necesario salir a votar en el contexto del país, haciendo énfasis en la importancia de la democracia.

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"La democracia es frágil, hay que salir a votar. Hoy es el día de salir, votar y ejercer su voto sagrado en estas elecciones. Es importante que salga el pueblo, que escoja al candidato que sea mejor para ellos y para sus familias, pero que estén presentes, porque es un momento muy importante para la democracia del Perú", manifestó.

Funciones del embajador de EE.UU, Bernie Navarro

Asimismo, Navarro señaló que su presencia en este establecimiento responde al compromiso de acompañar y resguardar la transparencia con un correcto desarrollo de la jornada de elecciones, respetando la voluntad de los ciudadanos que asisten hoy a las urnas.

Las declaraciones del embajador se producen en una jornada clave para el futuro político del Perú, donde millones de ciudadanos están llamados a elegir a la próxima autoridad que conducirá el país durante los próximos 5 años. Teniendo en cuenta ello, la presencia de observadores internacionales busca reforzar la confianza en el proceso y garantizar que la voluntad popular se exprese de manera libre y transparente.

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Finalmente, la presencia del embajador de EE.UU dio como resultado la oficialización de una serie observadores que tienen un despliegue en todo el país a modo de cubrir en las instituciones que son centros de votación a fin de cuidar y supervisar el proceso electoral.

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