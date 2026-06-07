Elecciones 2026: Consulta AQUÍ cuáles serán los horarios de operación del Metropolitano, Metro y corredores este 7 de junio

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la segunda vuelta de elecciones 2026, el transporte público en Lima y Callao contará con horarios especiales en su operación. Por tal motivo en la siguiente nota te presentamos desde qué hora funcionarán el Metropolitano, tren eléctrico, la Línea 1 y los corredores este domingo, 7 de junio.

Horarios especiales en el transporte público por segunda vuelta

Durante esta jornada electoral millones de ciudadanos se movilizarán a sus diversos centros de votaciones para elegir al candidato o candidata que asumirá la Presidencia del Perú por los próximos cinco años, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) o Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

En ese sentido, con la finalidad de garantizar la movilización hacia las urnas, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima Metropolitana y Callao (ATU) anunció la implementación de horarios especiales en el transporte público en la capital durante esta segunda vuelta de Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con la programación, en el caso del servicio del Metropolitano, sus rutas regulares A, B y C funcionarán desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. En lo que respecta al Expreso 1 operará desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., mientras que el Expreso 5 lo realizará desde las 6:30 a.m. a las 5:00 p.m.

Asimismo, los buses alimentadores funcionarán hasta las 11:00 p.m. Por su parte, los corredores complementarios brindarán servicios entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m. En el caso del Aerodirecto operará en sus rutas y horarios habituales.

En lo que a transporte público regular respecta, funcionará desde las 4:30 a.m. hasta la medianoche de acuerdo también a la demanda que exista. De igual manera, los taxis autorizados ofrecerán su atención durante las 24 horas para facilitar el traslado de los electores.

Este es el horario que tendrá el Metro de Lima

En el caso del sistema del tren eléctrico, la Línea 1 del Metro de Lima y Callao brindará sus servicios desde las 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m. Tiene 350 viajes programados entre los que ha incluido 96 adicionales respecto a un domingo habitual. Un dato a tomar en cuenta es que la frecuencia de los trenes podría variar entre 3,5 y 15 minutos según el horario.

Además, la Línea 2 operará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y para este 7 de junio, contará con 250 viajes programados manteniendo su frecuencia habitual de los días domingo.

Para esta segunda vuelta electoral, la ATU informó acerca de los horarios especiales que se han establecido en el transporte público de Lima y Callao con el objetivo de movilizar a los electores a sus locales de votación.