Presidente Balcázar confirma fecha de visita del papa León XIV: "a partir del 10 de noviembre"

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras confirmarse la presencia del papa León XIV en el país, el presidente Balcázar estuvo atento a recibir una fecha tentativa de su visita en el territorio nacional. Por esta razón, tras haber hecho las coordinaciones correspondientes ya se tiene un día programado para este encuentro que reunirá a una gran cantidad de fieles de la iglesia católica.

Declaraciones del presidente José Balcázar

En el contexto de la jornada electoral en la segunda vuelta, el presidente de la República, José María Balcázar viajó a Chiclayo para ejercer su derecho al voto. En ese sentido, saliendo de su local de votación ubicado en la institución educativa Pedro Abel Labarthe Duran, el jefe de estado brindo algunas declaraciones relacionadas con la llegada del papa León XIV.

A través de un resguardo policial, el presidente del Perú dio unos minutos a la prensa, momento en el que abordó diversos temas de la agenda pública contando los planes a corto plazo con la creación de proyectos que se están desarrollando en su gestión.

En ese sentido, al ser cuestionado por la visita de la máxima autoridad de la iglesia católica, el mandatario expresó que su llegada está prevista para desarrollarse en el mes de noviembre de este año, precisamente a inicios "esta programado a partir del 10 de noviembre", enfatizó José Balcázar.

Opinión sobre las elecciones presidenciales

Teniendo en cuenta la jornada electoral que viene desarrollándose este domingo 7 de junio, el presidente se refirió a los candidatos a jefe de estado, comentando que realizará la transición de manera pacífica.

"Yo espero que, a partir de este momento yo pueda entregar la banda presidencial de una forma pacífica y ordenada para que el nuevo gobierno entre a hacer obras para el país", remarcó el mandatario.

En ese sentido, también mencionó que el trabajo de los personeros cumple un papel fundamental porque están a nivel nacional. Son ellos los que van a supervisar el desarrollo para que no haya oportunidad de distorsionar la votación.

"Confiamos como todos los peruanos, estamos dando el voto y confiamos en que el jurado actue transparente y nítida como el agua cristalina, eso esperan los peruanos, que todos los organismos encargados de las elecciones cumplan con su deber y eso va a servir mucho para el futuro", manifestó José Balcázar.

Finalmente, con estas declaraciones, el presidente Balcázar confirma fecha de visita del papa León XIV mencionando que su llegada está prevista desde el 10 de noviembre del presente año.