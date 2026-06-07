Defensoría descarta intento de fraude durante la segunda vuelta tras reporte de cédulas previamente marcadas

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La segunda vuelta de las elecciones generales 2026 se vieron opacadas por la presencia de incidentes en diversos puntos de Lima y el país. Gran parte de estas irregularidades se dieron luego que se reportara la aparición de cédulas marcadas los cuales buscarían invalidar los votos durante el conteo final.

Defensoría retrocede y descarta intento de fraude

En un primer momento, este hecho fue calificado por la Defensoría del Pueblo como un problema sistemático y un intento de fraude dando a entender que se trataría de situaciones previamente coordinadas. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades electorales a tomar acciones inmediatas para desactivar cualquier intento de manchar los comicios.

Sin embargo, con el correr de las horas la entidad presidida por Josué Gutiérrez retrocedió en su postura y descartó que los incidentes ocurridos fueran parte de un posible fraude. A través de un comunicado, el organismo aseguró que, gracias a su sistema denominado "Click Electoral", se conoció que los hechos no ocasionaron un problema significativo ya que fueron reemplazadas a su debido momento por ONPE.

"La Defensoría del Pueblo informa que, habiendo revisado su sistema a nivel nacional "Click Electoral" con un reporte de 4,580 incidencias, las cédulas con rayaduras detectadas comprometieron a un promedio 20 mesas de sufragio, las cuales han sido sustituidas y no han tenido efecto adverso en los ciudadanos. Por lo tanto, descartamos el uso sistemático de un posible intento de fraude", indicaron.

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La Defensoría del Pueblo informa que, habiendo revisado su sistema a nivel nacional "Click Electoral" con un reporte de 4,580 incidencias, las cédulas con... pic.twitter.com/ktAZOuZu7t — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) June 7, 2026

Llamó a votantes a tener extremo cuidado

Finalmente la Defensoría alertó a los millones de peruanos a tener extremo cuidado al momento de ejercer su voto tal como lo hicieron en su comunicado anterior. La idea de esta advertencia es evitar que las cédula sea declaradas nulas al momento del conteo final que ya comenzó a realizarse tras el final de la jornada.

"No obstante, insistimos en advertir a los ciudadanos que van a sufragar a nivel nacional que verifiquen que sus cédulas se encuentren sin rayaduras ni enmendaduras, para evitar la nulidad de sus votos. En nuestro comunicado precedente alertamos tener cuidado, como lo hacemos ahora, sin que eso comprometa la actuación de ninguna organización política en contienda y menos a las autoridades del sistema electoral", añadieron.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo descartó rotundamente la presencia de cualquier intento de fraude durante la segunda vuelta por la presencia de cédulas rayadas en diferentes puntos de votación del país.