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Tras el empate técnico

Elecciones 2026: José Jerí y su mensaje tras primeros resultados a boca de urna en segunda vuelta

El expresidente de la República, José Jerí, sorprendió al lanzar un inesperado mensaje en sus redes sociales tras conocerse los primeros resultados a boca de urna de la segunda vuelta de Elecciones 2026.

Jerí tras primeros resultados a boca de urna en segunda vuelta.
Jerí tras primeros resultados a boca de urna en segunda vuelta. (Composición Exitosa)

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 07/06/2026

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El expresidente de la República, José Jerí, no dudó en pronunciarse con un inesperado mensaje en sus redes sociales tras revelarse los primeros resultados a boca de urna de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 entre los candidatos Keiko Sánchez y Roberto Sánchez.

Primeros resultados a boca de urna: Keiko vs. Roberto Sánchez

A las 5:00 p.m. se dieron a conocer los primeros resultados a bocar de urna de Ipsos y Datum reflejando un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para esta segunda vuelta electoral. 

La primera encuestadora colocó a la lideresa de Fuerza Popular en primer lugar con un 50.7 % de votos, mientras que, el candidato de Juntos por el Perú obtuvo un 49.3 %. Por otro lado, Datum arrojó como resultado un 50.53 % y 49.47 % a ambos, respectivamente. 

¿Qué dijo José Jerí tras resultados a boca de urna?

Tras revelarse estos datos que mantienen a la expectativa a la ciudadanía, diferentes figuras del ámbito político del Perú no tardaron en pronunciarse; entre ellos, el exmandatario José Jerí. A través de su cuenta oficial de X, aprovechó en soltar un mensaje que sorprendió a sus seguidores: dejó entrever que esta contienda electoral será definida por los siguientes factores:

"Personeros, voto rural y voto del extranjero. Ahí la clave", indicó en su mensaje Jerí Oré, respecto a los primeros resultados no oficiales de las encuestadoras Ipsos y Datum que dan un margen sumamente estrecho entre ambos candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

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Mensaje de José Jerí tras segunda vuelta electoral.
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Conteo de votos segunda vuelta: Link de resultados en tiempo real

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, precisó que los resultados del conteo de votos de la institución en el marco de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serán anunciados a las 9:30 p. m. este domingo 7 de junio. 

Sin embargo, el organismo electoral precisó que ya se habilitó la plataforma de resultados en tiempo real de la segunda vuelta presidencial, para que la ciudadanía pueda ir monitoreando cómo van las posiciones de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en estos comicios que mantienen en vilo a la coyuntura política en el país. 

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Para ingresar al portal oficial de la ONPE solo debes dar clic al siguiente LINK, pero teniendo en cuenta que los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio instaladas a nivel nacional y en el extranjero.

Es así como José Jerí se pronunció tras el boca de urna que posiciona a Keiko Fujimori en primer lugar en la segunda vuelta presidencial, asegurando que esta jornada no termina con esos resultados, sino cuando la última acta del rincón más alejado del país y del mundo sea digitalizada de forma oficial por la ONPE.

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