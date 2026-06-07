Más de 43 mil peruanos fueron atendidos por Reniec en vísperas de la segunda vuelta de elecciones 2026

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En vísperas de la segunda vuelta de elecciones 2026, que se desarrollarán este domingo, 7 de junio, se conoció que más de 43 mil peruanos fueron atendidos por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en una jornada extraordinaria en sus más de 25 oficinas en todo el territorio nacional para facilitar el acceso a los documentos de identidad.

Atención extraordinaria a nivel nacional previo a segunda vuelta

Durante el último sábado, 6 de junio, el organismo autónomo encargado de identificar a los peruanos y registrar sus principales hechos de vida, informó que registró un total de 43 248 atenciones en todo el país hasta las 5:14 p.m.

Hay que mencionar que, de acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) detalló que de dicha cantidad de atenciones 35 854 correspondieron a entregas de DNI. Mientras que, 7394 fueron trámites de identificación. Con ello se permitió que miles de ciudadanos regularicen su situación documentaria previo a acudir a los comicios.

Las agencias habilitadas operaron en horarios extraordinarios con la finalidad de agilizar principalmente la entrega de documentos nacionales de identidad que estaban pendientes para su recojo.

De igual forma, se atendieron diversos trámites registrales que estaban dirigidos a aquellos ciudadanos que necesitaban actualizar o gestionar su documentación antes del inicio de la Segunda Elección Presidencial 2026.

El Reniec recordó a los peruanos que todos podrán participar de este día de elecciones portando su DNI, inclusive si es que este se encuentra vencido, conforme a las disposiciones vigentes para esta segunda vuelta electoral.

DNIe Exprés permitió acelerar entrega de documentos

Como parte de las medidas que se establecieron para garantizar el derecho al voto, la institución puso a servicio de la ciudadanía el servicio de DNIe Exprés, que consta en una modalidad orientada a acelerar el proceso de atención de las solicitudes de identificación realizadas a través de la web en los días previos a la jornada electoral.

Al respecto, desde el jueves por la tarde hasta ayer sábado se registraron un total de 3387 solicitudes de DNI electrónico (DNIe) para que puedan ser entregados en los centros de impresión habilitados.

También, 3748 documentos ya estaban impresos, de ellos 1570 se entregaron a sus titulares. Además, Reniec informó que 3459 solicitudes fueron atendidas dentro de las 24 horas posteriores a su registro, mientras que 275 DNIe fueron impresos y entregados el mismo día de solicitud.

Por último, Reniec además de atender a más de 43 mil peruanos hasta la tarde del sábado, continuará con ello este domingo, 7 de junio, en 238 oficinas en todo el territorio nacional, de estas 91 atenderán de 6:00 a.m. a 4:00 pm. Mientras que, 144 sedes funcionarán desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.