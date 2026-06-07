Segunda vuelta: Mesas de votación en Asia, África, Europa y Oceanía cerraron sin incidentes, según canciller

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El canciller Carlos Pareja anunció que las mesas de sufragio de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 cerraron sin incidentes en Asia, África, Europa y Oceanía, con una instalación global del 99.3 % de las 2,488 mesas programadas en el extranjero.

Mesa de Asia, África, Europa y Oceanía cerraron sin incidentes

Desde el Centro de Monitoreo de la Cancillería, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.) informó que el proceso electoral en los cuatro referidos continentes transcurrió con absoluta normalidad.

Según explicó, la Cancillería recibe información en tiempo real de las 119 oficinas consulares distribuidas en 73 países, lo que permitió un seguimiento permanente durante las 24 horas de la jornada.

En cuanto a la participación regional, Pareja destacó la numerosa comunidad electoral peruana en Argentina y Chile, en donde residen aproximadamente 145,000 y 137,000 ciudadanos habilitados para votar, respectivamente.

El canciller atribuyó los resultados al trabajo coordinado entre su institución, los organismos electorales y los consulados, que contaron con ciudadanos voluntarios para cubrir posibles ausencias de miembros de mesa, y en las sedes con mayor carga se reforzó el personal con funcionarios diplomáticos adicionales.

"Ha habido un magnífico trabajo de la Cancillería y de nuestros cónsules en el extranjero, que realmente han hecho un gran esfuerzo", sostuvo el ministro Carlos Pareja.

Cadena de custodia culminará el miércoles 10

Conforme a la siguiente etapa del proceso, el canciller explicó que, una vez concluida la votación y realizado el escrutinio, todo el material electoral será entregado a los cónsules, quienes viajarán al Perú para ponerlo a disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"Una vez que está cerrado el proceso en cada mesa, ese material se entrega a los cónsules. Los cónsules van a venir al Perú con el material de sus respectivas circunscripciones", explicó.

Según precisó, dicho procedimiento comenzó en algunos países de Europa, Asia y Oceanía debido a la diferencia horaria, y que la entrega total del material electoral culminará el miércoles 10 de junio por la noche.

En conclusión, el canciller Carlos Pareja señaló que las comunidades peruanas en estos cuatro continentes participaron de manera ordenada en esta segunda vuelta electoral.