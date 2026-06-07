Pronóstico ADVIERTE descenso en temperatura NOCTURNA hoy y mañana: Conoce que lugares son los afectados

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en colaboración con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) advirtieron que entre el domingo 7 y el lunes 8 de junio se registrará un cambio importante en la temperatura nocturna en diversas localidades de la sierra centro y sur del país.

¿Qué revela el estudio que advierte un descenso en la temperatura?

Dada la publicación del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, dicho fenómeno afectará principalmente a zonas ubicadas por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar y podría alcanzar temperaturas de hasta -14 °C en las áreas más altas.

Según el aviso meteorológico emitido, durante ambos días también se presentarán ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora, escasa nubosidad e incremento de la temperatura durante las horas diurnas, condiciones típicas de la temporada seca en la región andina.

🚨🚨🚨Estudio de escenario de riesgo ante el pronóstico de descenso de temperatura nocturna en la sierra centro y sur del 07 al 08 de junio de 2026.❄🌧️🌄

✅Escenario de riesgo ▶️ https://t.co/V3zhjPgX1m

✅Más detalles ▶️ https://t.co/aTMSeZgfB8@MindefPeru pic.twitter.com/3f5LO6mmWB — CENEPRED (@CENEPRED) June 7, 2026

¿En qué días se contemplarán los cambios climáticos?

Para el domingo 7 de junio, se prevén temperaturas mínimas entre 0 °C y -6 °C en localidades situadas sobre los 3.200 metros de altitud en la sierra centro y sur. En tanto, en zonas ubicadas por encima de los 4.000 metros, especialmente en la sierra sur, los valores podrían oscilar entre 0 °C y -14 °C.

En tanto para el, lunes 8 de junio continuará el descenso térmico. El Senamhi estima temperaturas mínimas entre 0 °C y -4 °C en áreas por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar de la sierra centro. Asimismo, en localidades que superan los 4.000 metros de altitud en la sierra sur se esperan registros entre 0 °C y -12 °C.

¿Qué zonas serán las afectadas?

Los departamentos con mayor nivel de riesgo son Apurímac, Ayacucho, Cusco y Huancavelica, donde se concentran las zonas más afectadas por el fenómeno meteorológico. Además, el Senamhi incluyó en su aviso a regiones como Arequipa, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, entre otras.

Con este estudio, se revelan las condiciones probables de daños y pérdidas que puede sufrir la población y sus medios de vida ante la ocurrencia del descenso de temperatura nocturna en la sierra centro y sur del 07 al 08 de junio de 2026.

Finalmente, con este aviso de pronóstico, la población puede tomar en cuenta medidas de prevención ante el descenso en la temperatura nocturna que entra en vigencia desde hoy hasta mañana en una serie de lugares en todo el territorio nacional.