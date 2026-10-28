Ministerio de Educación anuncia que descontará el sueldo a los docentes que acaten paro del 29 de octubre

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación anunció que descontará el sueldo a los docentes que no dicten clases durante el paro nacional de 24 horas convocado para el jueves 29 de octubre de 2026. A través del Comunicado N.° 12-2026-MINEDU, la entidad indicó estas medidas frente a esta jornada de protesta.

Como se sabe, la movilización fue impulsada por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) para exigir mejoras laborales y presupuestales. Ante ello, el Ejecutivo declaró improcedente la paralización de labores, exhortó a los profesores a cumplir sus funciones en las aulas y pidió a los padres de familia enviar a sus hijos a los colegios.

Comunicado N.° 12-2026-MINEDU | Minedu descontará el sueldo a docentes que no dicten clases. https://t.co/3LWSENsdhj — Ministerio de Educación (@MineduPeru) October 28, 2026

Directores reportarán inasistencias de docentes

Mediante la Resolución de la Secretaría General N.° 239-2026-MINEDU, el sector declaró improcedente la paralización convocada por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP).

Cabe mencionar que, según el documento oficial, el gremio no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 18 del Reglamento de la Ley N.° 28988, "Ley que declara a la Educación Básica Regular como servicio público esencial".

La institución advirtió que, de concretarse la medida, esta será considerada como una "interrupción ilegal del servicio educativo". Ante ello, el Minedu dispuso que las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) procedan conforme a la R. S. G. N.° 239-2026-MINEDU para supervisar la asistencia.

No obstante, el documento menciona que los directores de las instituciones educativas deben reportar en un plazo de 24 horas la relación del personal que no asista a dictar clases.

Con este registro se aplicará el descuento de remuneraciones por día no laborado y se evaluarán las responsabilidades administrativas correspondientes, ello con el fin de garantizar el derecho a la educación.

📢 Maestros de Quispicanchis-Cusco ratifican su participación en el Paro Nacional del 29 de octubre



🔵 Durante la visita de nuestro dirigente nacional de pensionistas, Félix Soto, a la I.E. primaria de Pampachulla los maestros reafirman su firme decisión desarrollar esta medida... pic.twitter.com/9xTNIlrn86 — SUTEP (@SUTEP_Peru) October 13, 2026

Maestros exigen aumento del PBI para Educación

El secretario general del SUTEP, Lucio Castro, y el secretario regional del SUTEP en Arequipa, Hamer Villena, indicaron que la protesta responde al incumplimiento del convenio colectivo, el pago de la compensación por tiempo de servicios (CTS), la deuda social y la exigencia de destinar el 6% del producto bruto interno (PBI) al sector.

Otro motivo de la protesta pasa por la reglamentación de la Ley 32581, conocida como ley de Pensión Digna para Maestros. Esta norma fue promulgada en abril de 2026 con un plazo de 90 días para su implementación, la cual sigue pendiente.

Dicha ley plantea elevar las pensiones de los docentes cesantes y jubilados de la Carrera Pública Magisterial al monto de la primera escala magisterial, cuya Remuneración Íntegra Mensual asciende a S/3.500,70.