Sutran habilita plataforma para consultar y pagar multas por internet: conoce cómo revisar si tienes infracciones pendientes

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) puso en funcionamiento una nueva plataforma virtual para facilitar la consulta y el pago de infracciones de tránsito.

Esta herramienta busca simplificar los procedimientos administrativos y permitir que los usuarios gestionen sus obligaciones desde cualquier lugar, sin realizar desplazamientos ni recurrir a intermediarios.

El nuevo servicio está dirigido a conductores, transportistas y ciudadanos que necesiten verificar si registran multas pendientes. Para acceder, solo deben ingresar al portal digital de la institución y seleccionar el trámite que desean realizar, utilizando sus datos personales o información del vehículo.

La iniciativa también representa una ampliación de los servicios digitales de la entidad, pues incorpora información de expedientes que se encuentran en diferentes etapas de cobranza.

¿Cómo consultar y pagar multas de Sutran por internet?

Los interesados deben ingresar a digital.sutran.gob.pe, donde encontrarán los servicios habilitados para realizar sus consultas y pagos.

Para iniciar el procedimiento, deberán seleccionar el servicio correspondiente e ingresar alguno de los siguientes datos:

Número de DNI: para realizar consultas vinculadas al conductor o ciudadano.

para realizar consultas vinculadas al conductor o ciudadano. Número de infracción: para identificar una multa específica.

para identificar una multa específica. Placa de rodaje: para revisar información relacionada con el vehículo.

A través de esta plataforma, los usuarios podrán verificar sus multas pendientes, efectuar los pagos correspondientes en línea y obtener su récord de conductor. De esta manera, los diferentes procedimientos se encuentran centralizados en un solo espacio digital.

Una de las principales facilidades es que los pagos pueden realizarse independientemente de si el procedimiento administrativo sancionador continúa en trámite, ya concluyó o si la deuda se encuentra en etapa de ejecución coactiva.

📌 #NotaDePrensa | ¡Tus trámites ahora en un solo lugar! 💻 La Sutran implementa una plataforma digital para facilitar las consultas y pagos en línea, sin acudir a sus oficinas. 📲 Ingresa aquí: https://t.co/bNd68sHYoE Más info: https://t.co/A9GzORD1lh https://t.co/WeXdg05DQp — SUTRAN PERÚ (@sutranperu) November 7, 2026

Sutran incorpora más de 200 mil registros a su plataforma virtual

La herramienta inicia su funcionamiento en una etapa de marcha blanca y permite consultar infracciones que se encuentran en procedimiento administrativo sancionador. Además, incorpora más de 64 mil expedientes de cobranza coactiva correspondientes al 2026 y más de 143 mil multas ordinarias registradas desde el 2021 por infracciones de tránsito.

El superintendente de la Sutran, Augusto Ávila, destacó que esta iniciativa busca acercar los servicios del Estado a la ciudadanía y brindar mayores facilidades a quienes dependen de las actividades de transporte.

"Estamos poniendo nuestros servicios al alcance de las personas, para que puedan realizar sus consultas y gestionar sus trámites de manera más sencilla. Queremos brindar mayores facilidades a transportistas y conductores, así como a las familias que dependen de esta actividad. Ellos cumplen un papel fundamental en el funcionamiento de nuestra economía, y nuestra responsabilidad es ofrecerles servicios públicos más accesibles, ágiles y acordes con las posibilidades que brinda la tecnología", señaló.

En conclusión, la Sutran prevé ampliar progresivamente la cobertura de información hasta alcanzar el 100 % de los expedientes en ejecución coactiva. Mientras tanto, los ciudadanos ya pueden utilizar la nueva plataforma para revisar sus infracciones, consultar sus deudas y realizar pagos sin acudir presencialmente a las oficinas de la institución.