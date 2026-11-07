Fabio Gruber reapareció con el Mainz: jugó los 90 minutos en la derrota ante el Bayern Múnich

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Después de tres fechas en las que no fue considerado en el 11 titular, el defensa de la selección peruana Fabio Gruber reapareció con el Mainz 05 por la novena fecha de la 1. Bundesliga. No obstante, su retorno no fue del todo auspicioso tras enfrentar al Bayern Múnich y sucumbir por 2 a 1.

En la línea de tres centrales

Por disposición del entrenador Urs Fischer, el central peruano-alemán no formó parte del cuadro rojiblanco tras la derrota con Bayer Leverkusen el pasado 10 de octubre. En los tres partidos ligueros posteriores y en uno por Copa de Alemania, se quedó en el banco sin gozar de minutos.

Sin embargo, esto cambió para el duelo de local ante los bávaros y el nombre de Gruber volvió a figurar en la lista titular. Compartió la zaga defensiva con el alemán de ascendencia congoleña Danny Da Costa y el polaco Kacper Potulsk en una línea de tres que buscó frenar la ofensiva muniquesa.

El equipo de Vincent Kompany abrió el marcador a poco de iniciar el compromiso, cuando el capitán Joshua Kimmich recibió un balón cerca de la medialuna y con espacio sacó un derechazo imposible de atajar para Robin Zentner, resultado parcial con el que se fueron al descanso.

Para el complemento el 'rekordmeister' amplió la ventaja al 57', luego de que el jugador de la blanquirroja bloqueó un remate del Balón de Oro 2026, Harry Kane y el rebote le quedó a Lennart Karl. Los locales consiguieron descontar al 90+3' gracias a un cabezazo de Phillip Tietz.

Números de Gruber ante Bayern

Según el portal Flashscore, el central de 24 años completó el encuentro ante los bávaros con un puntaje de 7.3. Tuvo dos duelos, de los cuales ganó uno en tierra y perdió uno aéreo, realizó una entrada, interceptó un balón, realizó cinco despejes registró cuatro recuperaciones y cuatro bloqueos defensivos.

Sobre su progresión, completó 27 de los 34 pases que mandó, con un 40 % de precisión en el último tercio. Sobre los largos completó un 43 %, tuvo 46 toques y tres conducciones progresivas, así como cinco pases en esa misma línea.

Cuatro semanas después de su última aparición con Mainz 05, el defensa de la selección peruana Fabio Gruber, volvió a alinear en el 11 titular, esta vez frente al Bayern Múnich, por la fecha 9 de la 1. Bundesliga. No obstante, su equipo terminó cayendo de local por 2 a 1.