Keiko Fujimori saluda a Pedro Alliana tras asumir la Presidencia de Paraguay: "Fortalecer los lazos de amistad y cooperación"

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, le deseó éxito a Pedro Alliana luego de asumir la Presidencia de Paraguay, tras la destitución de Santiago Peña. En su mensaje, la mandataria manifestó su disposición de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación entre ambos país.

Pedro Alliana, presidente de Paraguay, tras destitución de Peña

Paraguay atraviesa una crisis política y financiera en medio del escándalo por el colapso de Ueno Bank. El Senado paraguayo declaró culpable a Santiago Peña por mal desempeño de sus funciones en el cargo de presidente de la República, y aprobó su destitución. Con ello, el vicepresidente Pedro Alliana asumió el mandato presidencial hasta agosto del 2028.

En ese marco, tras conocerse que Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay, la jefa de Estado del Perú, Keiko Fujimori, le dedicó un mensaje de saludo en el que destacó la importancia de mantener los vínculos entre ambos países, en un escenario marcado por la transición de poder y los desafíos institucionales que enfrenta el país sudamericano.

"Expreso mis mejores deseos de éxito al presidente Pedro Alliana, quien asume la conducción de la hermana República del Paraguay tras el proceso de sucesión constitucional", expresó en un inicio en su cuenta oficial de X.

Keiko Fujimori desea éxitos al nuevo presidente de Paraguay

Asimismo, la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, puso énfasis en dos aspectos: los vínculos históricos entre ambos países y la defensa de principios democráticos e institucionales en América Latina.

"Desde el Perú, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación que nos unen, así como nuestro firme compromiso con la democracia y la institucionalidad en la región", indicó en su mensaje.

Con ello, la mandataria destaca su disposición de mantener abiertos los canales de diálogo diplomático y promover espacios de coordinación en asuntos de interés común entre Perú y Paraguay.

Keiko Fujimori le desea éxito a Pedro Alliana, presidente de Paraguay.

Suscribe decreto que establece nuevas normas de disciplina escolar

El mensaje de Keiko Fujimori en X, se da horas después de que este sábado 7 de noviembre, suscribiera el Decreto Supremo que aprueba los "Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica", los cuales establecen nuevas disposiciones para ordenar la convivencia y recuperar las condiciones de respeto y disciplina en los colegios públicos y privados del país.

En su mensaje dado en el Colegio Emblemático Alfonso Ugarte de San Isidro, la jefa de Estado del Perú aseguró que con esta medida se podrá recuperar el orden en las aulas, algo que calificó como "fundamental".

De esa manera, la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, expresó sus mejores deseos de éxito a Pedro Alliana, quien asumió la presidencia de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña, en el marco del proceso de sucesión constitucional.