Taxistas denuncian haber sido excluidos de plan operativo en Nuevo Jorge Chávez: Somos más de 2 mil familias

El dirigente de la Asociación de Empresas de Taxis Aeroportuarios, Rubén Velasco, explicó cuál es la situación actual de los taxistas que denunciaron haber sido excluidos del plan operativo en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. "No tenemos respuesta", enfatizó.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, se trata de 16 empresas de taxi que actualmente, brindan servicio en el aeropuerto Jorge Chávez. Los más de 800 taxistas temen quedarse sin trabajo ante la eventual apertura del nuevo terminal aéreo.

"La concesionaria no nos ha tomado en cuenta en este plan operativo de transporte en la nueva ciudad aeropuerto Callao. Hasta el momento, no tenemos respuesta de documentos que hemos enviado. Ya más de dos años que venimos tramitando documentación para la concesionaria y hasta el momento no hemos tenido respuesta a estas cartas", precisó Velasco a nuestro medio.