Senamhi registra 10.4 mm de lluvia en Villa María del Triunfo: ¿a qué hora se presentó la mayor intensidad?

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la estación meteorológica de Villa María del Triunfo registró 10.4 milímetros de precipitación entre las 16:00 horas del martes 4 y las 06:00 horas del miércoles 5 de noviembre.

El reporte forma parte del Aviso Meteorológico N.° 450, relacionado con las precipitaciones previstas para la costa centro y sur del país.

Villa María del Triunfo registró la mayor precipitación

De acuerdo con la institución, las lluvias comenzaron a registrarse durante la tarde del martes, aunque inicialmente con valores bajos. A las 16:00 horas se reportaron 0.0 milímetros, mientras que a las 17:00 se alcanzaron 0.1 y a las 18:00, 0.2 milímetros.

Posteriormente, la precipitación aumentó progresivamente hasta llegar a 0.7 milímetros a las 20:00 horas. Sin embargo, el mayor registro horario se presentó a las 21:00 horas, cuando la estación alcanzó una intensidad de 1.7 milímetros.

Las precipitaciones continuaron durante la noche, con 1.3 milímetros a las 22:00 y 1.1 a las 23:00 horas. A la medianoche se reportaron 1.2 milímetros, mientras que a las 02:00 se registró otro valor importante de 1.5 milímetros.

Durante las siguientes horas, las condiciones variaron. A las 03:00 se reportaron 0.5 milímetros; a las 04:00, 1.0; a las 05:00, 0.4; y finalmente, a las 06:00 horas, 0.1 milímetros.

Cabe recordar que, durante las primeras horas de la madrugada, el Senamhi había informado un acumulado de 8.4 milímetros hasta las 02:00 horas. El nuevo reporte comprende cuatro horas adicionales de monitoreo y consigna un total de 10.4 milímetros de precipitación.

#Ahora #Minam #Senamhi | La estación meteorológica de Villa María, ubicada en Villa María del Triunfo, registró 10.4 mm de precipitación entre las 16:00 h del 4 de noviembre y las 06:00 h del 5 de noviembre, en el marco del Aviso Meteorológico N.° 450 del Senamhi. https://t.co/vAPB681gQZ — Senamhi (@Senamhiperu) November 5, 2026 Lee también ¡Atención! MTPE dispone hasta dos horas de tolerancia laboral por lluvias en cuatro distritos de Lima

Campo de Marte también reportó lluvias

Otro de los puntos de Lima donde se registraron lluvias fue la estación Campo de Marte, ubicada en Jesús María. Según informó el Senamhi, este sector acumuló 1.4 milímetros entre las 21:00 horas del martes 4 y las 02:00 horas del miércoles 5 de noviembre.

En este punto de Lima, la mayor intensidad alcanzó los 0.6 milímetros a las 23:00 horas. Los registros horarios también mostraron precipitaciones de 0.2 milímetros a las 22:00, 00:00, 01:00 y 02:00 horas.

#Ahora #Minam #Senamhi | La estación Campo de Marte, en Jesús María, registró 1.4 mm de llovizna entre la noche del 4 de noviembre y la madrugada del 5 de noviembre. La mayor intensidad fue de 0.6 mm a las 23:00 horas. El registro se enmarca en el Aviso Meteorológico N.° 450. https://t.co/0h5RDZay6K — Senamhi (@Senamhiperu) November 5, 2026

De esta manera, los registros evidencian diferencias en la cantidad de precipitación acumulada entre ambos sectores de la capital. Villa María del Triunfo presentó el mayor valor, con 10.4 milímetros, mientras que Campo de Marte registró 1.4 milímetros durante su periodo de observación.

Las lluvias dejaron registros importantes en distintos puntos de Lima, especialmente en Villa María del Triunfo, donde las precipitaciones se extendieron durante la tarde, noche y madrugada. El monitoreo del Senamhi permite conocer el comportamiento de estas condiciones meteorológicas en la capital, en el marco del Aviso Meteorológico N.° 450.