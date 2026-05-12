Indeci: Cinco regiones en alerta por posible activación quebradas para las próximas horas por lluvias intensas

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en cinco regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, en la presente nota, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones si es que estás por viajar a los departamentos en alerta.

¿Cuáles son las localidades en alerta?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan hasta precipitaciones de hasta moderada intensidad en las algunas provincias de las regiones de Áncash, Cajamarca, Huánuco, Junín y La Libertad.

Según el Aviso N.º 126-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este miércoles 13 de mayo. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

Áncash: Carlos Fermín Fitzcarrald, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba y Sihuas. Cajamarca: Cajamarca, Cajabamba, Contumazá y San Marcos. Huánuco: Huaycabamba y Marañón. Junín: Concepción, Jauja y Tarma. La Libertad: Bolívar y Sánchez Carrión.

🟠 Hasta el 13/5 se prevé la #ActivaciónDeQuebradas (nivel naranja) en varias provincias de los departamentos de Áncash, Cajamarca, Huánuco, Junín y La Libertad, según el aviso de corto plazo del @Senamhiperu. pic.twitter.com/9H9pQiiTxE — COEN - INDECI (@COENPeru) May 12, 2026

Cabe señalar que, el pasado 8 de mayo, el Gobierno amplió por 60 días calendario el estado de emergencia en 581 distritos de 21 regiones del Perú por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, a fin de que se ejecuten las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda".

#NotaDePrensa | El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en 581 distritos del país para continuar con medidas de prevención, respuesta y rehabilitación por impactos ocasionados a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales.



Las acciones serán ejecutadas por los... pic.twitter.com/HYVSQ3KnL9 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) May 8, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.