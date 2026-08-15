Influencer boliviana causa POLÉMICA al asegurar que los anticuchos son originarios de su país: "La mentira más grande"

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una nueva polémica. Una joven boliviana que se dedica a realizar contenido de diversa índole en las redes sociales ha causado furor debido a que aseguró que los anticuchos son platos típicos de su país. De manera inmediata, usuarios salieron al frente y la criticaron tajantemente por su expresión dejando en claro que son de origen peruano.

Joven influencer boliviana afirma que anticuchos son originarios de su país

La joven influencer de Bolivia, conocida como Anita Infinita, se encuentra en el ojo del huracán debido a lo que ha manifestado en su último video publicado en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram. Resulta que la fémina decidió realizar un video en el que muestra su experiencia comiendo anticuchos.

"El anticucho es típico de Bolivia.Hoy conocí uno de los lugares más conocidos de comida callejera nocturna de la ciudad de Cochabamba donde sirven los famosos anticuchos hechos a base de corazón de vaca. También podrás encontrar alitas, chorizo parrillero y mollejas acompañada de papa hervida recostada en la parrilla", se oye expresar a la mujer.

Sin embargo, como era de esperarse, la influencer del Altiplano causó furor en el ciberespacio y la desazón por parte de peruanos que se encontraron con el material audiovisual o que quizá son parte de su legión de seguidores pusieron en tela de juicio lo que señala acerca de dónde proviene el platillo.

Cabe resaltar que, no es la primera vez que el origen de los anticuchos lo relacionan con el territorio boliviano. En el año 2023, La guía de viajes TasteAtlas despertó indignación de la población peruana luego de que publicara que los anticuchos pertenecen a dicho país.

Y por si fuera poco, a pesar de que el anticucho es un plato de origen peruano, Taste Atlas decidió colocarlo en el primer puesto de su lista 'Los 10 mejores platos bolivianos'.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes sociales?

De manera inmediata lo afirmado por la creadora de contenido altiplánico generó el malestar de diversos cibernautas peruanos que no dudaron en defender que los anticuchos tienen sus orígenes en el Perú y que no son de Bolivia. Algunos inclusive aprovecharon la oportunidad para, de forma jocosa, asegurar que el país hermano quiere adueñarse de otras expresiones culturales como postres o lugares típicos.

"Esta chica le gusta que la funen de eso vive creo", "Anticucho es un plato tradicional de la gastronomía peruana", "Si tuvieran mar ya hubieran sido dueños del ceviche", "¿Y la chicha morada es boliviana?", "Estudia un poco de historia antes de hablar", "La causa limeña es boliviana", "¿Quién te ha mentido?", "También Machu Picchu", "Hasta el mar también es boliviano", fueron algunos de los comentarios.

Una lluvia de críticas recibió una joven influencer boliviana luego de asegurar que los anticuchos son un plato típico de su país.Todo quedó registrado en un video que se viralizó de forma inmediata y generó diversas expresiones.