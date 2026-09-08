Puente Próceres toma forma: obra que conectará SJL y El Agustino ya alcanza 80% de avance

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La conexión entre San Juan de Lurigancho (SJL) y El Agustino está cada vez más cerca de contar con una nueva alternativa vial. El denominado puente Próceres registra un 80 % de avance, según informó la Municipalidad Metropolitana de Lima tras una inspección realizada en la zona donde se ejecuta este importante proyecto sobre el río Rímac.

La obra se desarrolla en el eje de la avenida Próceres de la Independencia, específicamente entre el Malecón de Amistad y la avenida Plácido Jiménez. La intervención comprende un tramo de 1.62 kilómetros y representa una inversión de S/ 89.9 millones.

El proyecto contempla la construcción de dos puentes de 91 metros de longitud cada uno, estructuras que permitirán generar una nueva conexión entre ambos distritos y facilitar el desplazamiento de miles de ciudadanos que diariamente utilizan las vías de Lima Este.

Más de 200 mil habitantes serán beneficiados

Uno de los principales impactos esperados con la culminación del proyecto está relacionado con la movilidad. De acuerdo con la información proporcionada, más de 200 mil habitantes podrán beneficiarse directamente de esta infraestructura, que busca mejorar las condiciones de tránsito tanto para conductores como para peatones.

La construcción también apunta a disminuir la carga vehicular existente en la zona. Actualmente, el desplazamiento entre distintos puntos de San Juan de Lurigancho y El Agustino puede verse afectado por la congestión, especialmente durante las horas de mayor circulación.

Además de los puentes, el proyecto incluye una serie de componentes destinados a ordenar y hacer más segura la circulación. Entre ellos se encuentran la señalización vial, semaforización, paraderos peatonales, senderos y tratamiento de áreas verdes.

🗞️ | El alcalde @Renzo_Reggiardo, supervisó el avance del Puente Próceres, obra que se ejecuta a través de @InvermetLima, y que permitirá fortalecer la conexión entre San Juan de Lurigancho y El Agustino beneficiando a más de 200 mil vecinos.



La intervención comprende 1.62 km y... pic.twitter.com/DtTxOruaUO — Municipalidad de Lima (@MuniLima) September 8, 2026

Obra considera riesgo por El Niño

Al encontrarse directamente sobre el río Rímac, el proyecto también incorpora criterios de prevención frente a posibles eventos naturales. La infraestructura considera medidas de preparación ante situaciones vinculadas con fenómenos climáticos como El Niño, que pueden generar lluvias intensas, incremento del caudal de los ríos y otros riesgos para las zonas cercanas.

Durante una inspección, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, verificó el avance de los trabajos y resaltó la importancia de contar con una infraestructura que permita fortalecer la conexión entre ambos distritos y mejorar las condiciones de seguridad.

La incorporación de criterios de prevención adquiere especial importancia debido a que la obra se encuentra en una zona vinculada al cauce del Rímac. De esta manera, el proyecto busca combinar la mejora de la transitabilidad con medidas orientadas a reducir la vulnerabilidad frente a eventuales fenómenos naturales.

Con un avance del 80 %, la construcción del puente Próceres ingresa a una etapa decisiva. La culminación de los trabajos permitirá sumar una nueva alternativa de conexión para Lima Este y facilitar el desplazamiento de cientos de miles de personas.

El puente Próceres se perfila como una infraestructura clave para mejorar la movilidad entre San Juan de Lurigancho y El Agustino. Su avance del 80 % acerca la posibilidad de contar con una conexión vial más directa, segura y preparada para enfrentar eventuales emergencias asociadas al clima.