RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Lamentable suceso

Tragedia en Huarochirí: Bebé y dos adultos mueren tras despiste de una moto de carga

Una moto de carga que trasladaba a siete integrantes de una familia se desbarrancó en el Anillo Vial de Huarochirí. El accidente dejó tres fallecidos, entre ellos un bebé de dos años, y otros cuatro heridos.

Motocarga cayó tras un despiste con toda una familia a bordo.
Motocarga cayó tras un despiste con toda una familia a bordo. (Composición Exitosa)

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Durante la mañana de este sábado se registró una tragedia en el Anillo Vial de Huarochirí, cuando una motocarga que trasladaba a siete integrantes de una misma familia se desbarrancó en una curva peligrosa de la zona de San Antonio de Huarochirí. El vehículo cayó a un abismo, provocando la muerte inmediata de tres personas y dejando a cuatro heridas.

Entre las víctimas se encuentra un bebé de tan solo dos años, así como la joven madre Dersy Elizabeth Poclin Ramírez, de 69 años. El conductor del vehículo también perdió la vida, aunque su identidad aún está en proceso de confirmación por las autoridades.

Los heridos

Los cuatro sobrevivientes fueron trasladados de emergencia al Hospital 10 de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho. Su estado de salud es monitoreado por el personal médico, mientras familiares y vecinos esperan su recuperación.

Vecinos de la zona denunciaron que la ambulancia tardó cerca de una hora en llegar al lugar del accidente. Ante la urgencia, algunos heridos tuvieron que ser trasladados en vehículos particulares y unidades de serenazgo. La demora generó indignación entre los residentes, quienes cuestionaron la falta de capacidad de respuesta en una vía de alto tránsito.

Vecinos denuncian falta de señalización, lo que provoca accidentes en la zona
Vecinos denuncian falta de señalización, lo que provoca accidentes en la zona

Vía Rápida Javier Prado: Obra seguirá paralizada hasta que no haya acuerdo entre MML y La Molina
Lee también

Vía Rápida Javier Prado: Obra seguirá paralizada hasta que no haya acuerdo entre MML y La Molina

Reclamos vecinales

Los pobladores señalaron que la curva donde ocurrió el accidente es altamente peligrosa y que cada año se registran al menos dos tragedias similares. Reclaman la falta de señalización, iluminación y un muro de contención, medidas que consideran indispensables para evitar nuevos siniestros. Además, recordaron que el Anillo Vial conecta con zonas recreativas como Huachipa, lo que incrementa el flujo vehicular en fines de semana.

La Comisaría de San Antonio de Jicamarca acordonó la zona y restringió el tránsito vehicular mientras se realizaban las diligencias. El caso está bajo investigación fiscal y no se descarta que el exceso de velocidad o una falla mecánica hayan influido en el despiste.

La tragedia en el Anillo Vial de Huarochirí expone nuevamente la peligrosidad de la vía y la falta de infraestructura básica para garantizar la seguridad de los conductores. La indignación vecinal se centra en la demora de la atención médica y en la ausencia de medidas preventivas, mientras las autoridades investigan las causas del accidente.

Reportan accidente vehicular en la Av. Javier Prado con destino a La Molina: Dos personas resultaron heridas
Lee también

Reportan accidente vehicular en la Av. Javier Prado con destino a La Molina: Dos personas resultaron heridas

Temas relacionados Accidente vehicular adultos Anillo vial Bebé Despiste Huarochirí moto de carga mueren tragedia

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA