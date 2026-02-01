Tragedia en Huarochirí: Bebé y dos adultos mueren tras despiste de una moto de carga

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la mañana de este sábado se registró una tragedia en el Anillo Vial de Huarochirí, cuando una motocarga que trasladaba a siete integrantes de una misma familia se desbarrancó en una curva peligrosa de la zona de San Antonio de Huarochirí. El vehículo cayó a un abismo, provocando la muerte inmediata de tres personas y dejando a cuatro heridas.

Entre las víctimas se encuentra un bebé de tan solo dos años, así como la joven madre Dersy Elizabeth Poclin Ramírez, de 69 años. El conductor del vehículo también perdió la vida, aunque su identidad aún está en proceso de confirmación por las autoridades.

Los heridos

Los cuatro sobrevivientes fueron trasladados de emergencia al Hospital 10 de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho. Su estado de salud es monitoreado por el personal médico, mientras familiares y vecinos esperan su recuperación.

Vecinos de la zona denunciaron que la ambulancia tardó cerca de una hora en llegar al lugar del accidente. Ante la urgencia, algunos heridos tuvieron que ser trasladados en vehículos particulares y unidades de serenazgo. La demora generó indignación entre los residentes, quienes cuestionaron la falta de capacidad de respuesta en una vía de alto tránsito.

Vecinos denuncian falta de señalización, lo que provoca accidentes en la zona

Reclamos vecinales

Los pobladores señalaron que la curva donde ocurrió el accidente es altamente peligrosa y que cada año se registran al menos dos tragedias similares. Reclaman la falta de señalización, iluminación y un muro de contención, medidas que consideran indispensables para evitar nuevos siniestros. Además, recordaron que el Anillo Vial conecta con zonas recreativas como Huachipa, lo que incrementa el flujo vehicular en fines de semana.

La Comisaría de San Antonio de Jicamarca acordonó la zona y restringió el tránsito vehicular mientras se realizaban las diligencias. El caso está bajo investigación fiscal y no se descarta que el exceso de velocidad o una falla mecánica hayan influido en el despiste.

La tragedia en el Anillo Vial de Huarochirí expone nuevamente la peligrosidad de la vía y la falta de infraestructura básica para garantizar la seguridad de los conductores. La indignación vecinal se centra en la demora de la atención médica y en la ausencia de medidas preventivas, mientras las autoridades investigan las causas del accidente.