Masivo golpe al crimen en Lima: PNP desarticula 19 bandas y captura más de 150 delincuentes

Durante operativos de control territorial, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró desarticular 19 bandas criminales y detener a 151 sospechosos por diversos delitos en dos distritos de Lima Metropolitana este sábado 31 de enero.

Para las intervenciones fueron posibles gracias al apoyo de las FF.AA. En Chorrillos, se dispuso un despliegue de más de 400 efectivos policiales y 20 militares, que se enfocaron en labores de patrullaje preventivo, inteligencia y control de identidad a conductores de vehículos.

Según anunció el Mininter, en total, se registraron 139 detenidos, 12 requisitoriados capturados, 19 bandas desarticuladas y seis armas incautadas.

En el caso de Chorrillos, los efectivos policiales ejecutaron esfuerzos de acciones de investigación de inteligencia operativa que derivaron en la caída de la mafia 'Los Malditos del Clan V', que había atacado una combi de la empresa de transporte público San Juanito.

Los implicados capturados fueron José Maneiro (21) alias 'Chamaco', de nacionalidad venezolana, y el peruano José Guzmán alias 'Colorao'. Se les incautó un arma de fuego, 35 municiones y más de 90 quetes de pasta básica de cocaína y gran cantidad de marihuana.

En Comas, otra banda criminal desbaratada durante uno de los operativos fue la llamada 'Los Naker del Cono Norte', que se encargaba del tráfico ilícito de droga y otros delitos.

Esta agrupación estaba conformada por Jesús Caicedo (36), Jorge Chávez (39), Marco Pérez (57) y Claudia Policarpo (34), a quienes se les incautó un arma de fuego y 1143 envoltorios de pasta básica de cocaína.

Los operativos fueron liderados por el jefe de la Región Policial Lima, el general PNP Francisco Vargas, y supervisados tanto por el ministro de Vivienda, Wilfredo Sifuentes, como por el director de la Dirección General del Orden Público del Mininter, Luis Yunis.

PNP abre fuego tras asalto en Polvos Azules

Agentes de la policía del grupo Terna accionaron de forma inmediata tras el asalto a un cambista en el Centro Comercial Polvos Azules. Tras una intensa persecusión y balacera, la PNP logró capturar a tres de los cuatro delincuentes en flagrancia, recuperando más de 70 mil dólares.

El hecho ocurrió este sábado 31 de enero, cuando los criminales le arrebataron la fuerte suma de dinero al trabajador. De inmediato, los efectivos los persiguieron y hasta abrieron fuego contra ellos, logrando recuperar lo sustraído en la cuadra 4 del jirón Sandía.

